Wie geht es den Kinos nach drei Jahren Corona-Flaute?

Die Kinos in der Region Bodensee-Oberschwaben verkaufen immer noch weniger Tickets als vor der Pandemie. Über die Feiertage und um die Jahreswende waren die Säle aber vor allem wegen eines Filmes gut gefüllt.

Wegen der Corona-Pandemie sind in den vergangenen drei Jahren die Besucherzahlen der Kinos auch in der Region Bodensee-Oberschwaben stark eingebrochen, heißt es von Kinobetreibern in der Region. Auch nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind die Ticketverkäufe noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau. Zuletzt sorgte allerdings ein Blockbuster wieder für mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kinos.

Noch keine Erholung des Kino-Geschäfts

Der Film Avatar, der Mitte Dezember angelaufen ist, hat viele Besucher angelockt. Aber Gallion Anastassiades von Cineparc in Ravensburg berichtet von insgesamt derzeit durchschnittlichen Besucherzahlen. Das Kino-Geschäft habe sich noch nicht erholt. Vielen Leuten fehle wohl auch das Geld für die Kinokarte.

Laut Filmförderungsanstalt in Berlin sind im vergangenen Jahr dreißig Prozent weniger Tickets verkauft worden als vor der Pandemie. Wegen gestiegener Heiz- und Stromkosten sind auch die Ticketpreise gestiegen, im Kino in Überlingen etwa um rund zehn Prozent. Tickets kosten dort zwischen acht und zwölf Euro. Kinobetreiber Thomas Lailach sagt, es sei schwierig zu prognostizieren, ob sich die Situation für die Kinos bald bessere.