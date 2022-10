Biberacher Filmfestspiele werden am Dienstag eröffnet

Sechs Tage Filmkunst, Glamour und Stars - in Biberach beginnen am Dienstag die 44. Filmfestspiele. Neben Filmen im Kino gibt es auch ein Streaming-Angebot mit zusätzlichen Filmen.

Am Dienstag, den 1. November, beginnen in Biberach die 44. Biberacher Filmfestspiele. 51 Filme sind in sechs Kategorien im Wettbewerb. Zur Eröffnung läuft der Fernsehfilm das "Das Wunder von Kapstadt" über die erste Herztransplantation im Jahre 1967 und die Rollen von Gleichberechtigung und Apartheid im Operationsteam. Am Mittwoch startet dann das Programm im Festivalkino mit einem breit gefächerten Programm. Themenschwerpunkte sind laut Intendantin Nathalie Arnegger Geschlechteridendität, Heranwachsen und Zukunft bei den Kurz- und Spielfilmen. Drei von neun Dokumentationen im Wettbewerb haben den Fokus Afrika. Das Begleitprogramm umfasst sieben Veranstaltungen vom Talk mit Filmschaffenden bis hin zu einem Workshop zum Thema Filmmusik.

Tatort-Premiere mit Ermittler-Team

Gleich nach der Eröffnung gibt es am Mittwoch, den 2. November, das nächste Highlight. Eine Weltpremiere findet bei den Biberacher Filmfestspielen statt. Der Tatort "Mord unter Misteln" wird erstmals gezeigt und sogar die ganze Filmcrew um die beiden Kommisare Leitmayr und Batic reist nach Oberschwaben, um dabei zu sein.

Streaming-Angebot als Erweiterung des Festival-Angebots

Wer es nicht ins Kino schafft oder zusätzlich zu Hause noch Filmfestspiel-Flair bekommen will, für den gibt es in diesem Jahr erneut ein Streaming-Angebot rund um die Biberacher Filmfestspiele. 13 Filme, die nicht im regulären Programm zu sehen sein werden, sind in dem Angebot enthalten. Außerdem gibt es laut Festspiel-Leitung auch exklusive Filmtalks.

Die Biber warten darauf an die Gewinner des Jahres 2022 verliehen zu werden. Pressestelle Biberacher Filmfestspiele

Wer kriegt die begehrten Biber?

Die Preisverleihung findet am erstmals am Samstag, den 5. November, statt. Dann wird bekannt gegeben, wer die begehrten Preise bekommt. In zehn Kategorien geht es um die goldenen und silbernen Biber und ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.