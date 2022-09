Keime im Trinkwasser in Allensbach entdeckt

per Mail teilen

Eine erhöhte Konzentration von Keimen ist im Trinkwasser der Gemeinde Allensbach (Kreis Konstanz) festgestellt worden. Wasser aus dem Leitungssystem muss laut Gemeinde vor der Nutzung zwingend abgekocht werden.

Im Trinkwasser in Allensbach sind erhöhte Keimwerte gemessen worden. Vor der Verwendung zum Trinken oder zum Kochen müsse das Trinkwasser dringend sprudelnd abgekocht werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Allensbach. Auch zum Zähneputzen und Geschirrspülen dürfe nur abgekochtes Wasser verwendet werden. Die Behörden haben Keime in einer deutlich überhöhten Konzentration im Trinkwasser gemessen.

SWR-Reporter Thomas Wagner über die erhöhten Keimwerte im Trinkwasser in Allensbach:

Bis zum Wochenende muss abgekocht werden

Ein Sprecher der Stadtwerke Radolfzell kündigte gegenüber dem SWR an, dass das Trinkwasser in Allensbach zeitnah mit Chlor versetzt werde, um die Keime abzutöten. Nach Auskunft des Sprechers bleibt das Abkoch-Gebot des Trinkwassers mindestens bis zum Wochenende in Kraft. Das Abkoch-Gebot gelte allerdings nicht für die Ortsteile Kaltbrunn, Langenrain, Freudental und Hegne, sondern nur für den Kernort.

Es seien bereits weitere Kontrollproben entnommen worden, welche nun ausgewertet werden, heißt es von der Gemeinde. Sobald die Trinkwasserversorgung wieder unbedenklich hergestellt ist, werde die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger umgehend informieren.