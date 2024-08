Die "Imperia"-Statue in der Hafeneinfahrt von Konstanz gilt seit diesem Monat offiziell als Kulturdenkmal und steht damit unter Denkmalschutz. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Die "Imperia" im Hafen von Konstanz steht ab sofort offiziell als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz. Die Statue des Künstlers Peter Lenk aus Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) war bei ihrer Aufstellung vor 31 Jahren höchst umstritten, heute ist sie eines der meistfotografierten Motive der Bodenseeregion und international bekannt.

Die Stadt Konstanz und das Landesamt für Denkmalpflege erstellen derzeit einen Werteplan für die Denkmalpflege in der Stadt. Dabei wurde auch die "Imperia"-Statue unter die Lupe genommen und zum Kultudenkmal ernannt. Der Rest der Hafenanlage steht bereits unter Denkmalschutz, er geht teilweise auf das Spätmittelalter zurück.

Landesdenkmalamt vergleicht "Imperia" mit der Freiheitsstatue

In der Beurteilung der Schutzwürdigkeit der "Imperia" vergleicht das Landesamt für Denkmalpflege die Imperia mit der New Yorker Freiheitsstatue: "Während die am atlantischen Weltmeer aufgestellte New Yorker Columbia die politische Freiheit der liberalen Demokratie garantiert, steht die 'Imperia' am kleinen innereuropäischen Binnenmeer, dem Bodensee, für die Freiheit natürlicher Liebe oder wenigstens die Sehnsucht danach."

Im vergangenen Jahr wurde die "Imperia" 30 Jahre alt. So berichtete der SWR über den Geburtstag:

Neun Meter hoch und 18 Tonnen schwer dreht sich "Imperia" auf ihrem stählernen Gestell. Ihr steinerner Umhang bedeckt kaum den üppigen Busen. In den Händen trägt sie zwei nackte Greise - Karikaturen von Papst und Kaiser. Ihr literarisches Vorbild: Eine italienische Edel-Prostituierte namens Imperia, die Honoré de Balzac in seinen "Tolldreisten Geschichten" während des Konstanzer Konzils (1414-1418) auftreten lässt.

So berichtete die SWR Landesschau Kultur 1993 von der Enthüllung der "Imperia":

Vom Skandal zum Wahrzeichen

Die Skulptur des Bildhauers Peter Lenk wurde am 24. April 1993 im Konstanzer Hafen enthüllt - gegen den Willen des Gemeinderates. Die Aufstellung der Skulptur galt damals als ein Skandal. Heute ist die "Imperia" das Wahrzeichen der Stadt Konstanz.