Am Dienstag sind die Michelin-Sterne 2024 vergeben worden. In der Region gibt es nun zwei Zwei-Sterne-Restaurant, aber insgesamt weniger Restaurants mit einem Stern.

Ein Michelin-Stern gilt als Symbol der Spitzengastronomie. In Hamburg wurden die Sterne für das Jahr 2024 am Dienstagabend vergeben. Insgesamt 340 Restaurants in Deutschland dürfen sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers "Guide Michelin" schmücken.

In der Region Bodensee-Oberschwaben wurden acht Restaurants ausgezeichnet. Am Bodensee gibt es nun ein zweites Restaurant, das mit zwei Sternen zur Spitzengastronomie im Südwesten zählt. Das "SEO Küchenhandwerk" in Langenargen (Bodenseekreis) steigerte sich von einem auf zwei Sterne. Das "Ophelia" in Konstanz ist auch in diesem Jahr wieder für seine Küche mit zwei Sternen ausgezeichnet worden.

Das "Schattbuch" in Amtzell (Kreis Ravensburg), das "Casala - das Restaurant" in Meersburg (Bodenseekreis), das "Falconera" in Öhningen (Kreis Konstanz) und das "Villino" in Lindau verteidigten einen Stern.

Das "MARKOS" in Weingarten (Kreis Ravensburg) sowie das "Esszimmer im Oberschwäbischen Hof" in Schwendi (Kreis Biberach) hatten sich 2023 erstmals einen Stern erkocht und konnten diesen auch in diesem Jahr halten. Neu im Kreis der Sterne-Restaurants ist das "KARRisma" in Lindau.

Veränderungen in zwei Sterne-Restaurants

Bei zwei Sterne-Restaurants in der Region hat sich seit der letzten Vergabe etwas geändert. Das "S'Äpfle" in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) hat ein neues Konzept und ist jetzt ein Bistro. Im "San Martino" in Konstanz hat der Küchenchef aufgehört, das Restaurant ist vorläufig geschlossen. Beide Betriebe wurden nicht mehr mit einem Stern ausgezeichnet.