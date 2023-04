Zwei neue Sterne-Restaurants in Oberschwaben

Der Guide Michelin hat am Dienstag wieder die besten Restaurants Deutschlands ausgezeichnet. In Oberschwaben dürfen sich zwei Restaurants erstmals mit einem der begehrten Sterne schmücken.

Das "MARKOS" in Weingarten (Kreis Ravensburg) und das "Esszimmer im Oberschwäbischen Hof" in Schwendi (Kreis Biberach) dürfen sich erstmals über einen der begehrten Michelin-Sterne und die Aufnahme in den renommierten Gastronomie-Führer freuen. Sieben weitere Restaurants in der Region Bodensee-Oberschwaben verteidigten ihre Sterne. In Karlsruhe wurden am Dienstag die neuen Sterne-Restaurants bekannt gegeben und die Küchenchefs nahmen die Auszeichnungen und eine Kochjacke mit den eingestickten Sternen persönlich entgegen.

"Einfach großartig"

Die Freude im Oberschwäbischen Hof in Schwendi ist dementsprechend groß. "Das ist einfach nur großartig. Auch weil wir damit das erste Restaurant im Kreis Biberach sind, das einen Stern bekommen hat", freut sich Elmar Reisch, der Vater des jungen Küchenchefs im "Esszimmer". Der Stern sei auch eine Bestätigung dafür, auf einem guten Weg zu sein. Elmar Reisch war selbst 35 Jahre Küchenchef. "Da kommen einem die Tränen vor Stolz", sagte er dem SWR. Aber dahinter stecke auch viel Arbeit.

Auch Nachhaltigkeit wird ausgezeichnet

Die Tester lobten angesichts schwieriger wirtschaftlicher Zeiten und Fachkräftemangels die beständige Qualität der deutschen Gastronomie. Zunehmend setzten aber viele Restaurants auch auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Diese Restaurants werden seit 2020 mit dem "Grünen Stern" ausgezeichnet. Unter den insgesamt 15 Restaurants in Baden-Württemberg mit diesem Grünen Stern ist erneut das Biohotel Mohren in Deggenhausertal (Bodenseekreis).

Weitere Restaurants in der Region wurden erneut mit einem Stern ausgezeichnet:

"Schattbuch" in Amtzell (Kreis Ravensburg),

"s'Äpfele" in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz),

"San Martino" in Konstanz,

"Falconera" in Öhningen (Kreis Konstanz),

"Casala" in Meersburg (Bodenseekreis),

"SEO Küchenwerk" in Langenargen (Bodenseekreis),

"Villino" in Lindau.