Die St. Ulrich Kirche in Baustetten bei Laupheim (Kreis Biberach) wird alljährliche einmal grundgereinigt. Ohne ehrenamtliche Helferinnen wäre die Aktion nicht möglich.

Die Generalreinigung der Kirche in Baustetten (Kreis Biberach) steht einmal im Jahr an. Dazu werden immer Freiwillige zur Mithilfe gesucht. Ohne ehrenamtliche Helfer sei die Arbeit nicht zu stemmen, so die hauptamtlich für die Reinigung der Kirche St. Ulrich zuständigen Lore Bucher und Mesner Karl-Josef Rief. Dabei sei es immer schwieriger, Menschen zu finden, die in ihrer Freizeit Zeit bereit sind, unentgeltlich zu helfen.

Ehrenamtliche helfen jedes Jahr

Zusammen mit den sechs ehrenamtlichen Helferinnen im Alter zwischen 63 und 83 Jahren machten sich Mesner Rief und Lore Bucher an die Arbeit. Für die jährliche Kirchenreinigung hat sich über viele Jahre schon ein Stammteam von Helferinnen gefunden.

Eingespieltes Team von Helferinnen

Bei der Kirchenputz-Aktion wird immer konzentriert gearbeitet. Zum Plaudern kommen sie nur kurz zwischendurch in der gemeinsamen Vesperpause. Etwas gemütlicher wird es nach getaner Arbeit bei Kaffee und Kuchen.

"Die Gemeinschaft ist nett. Es ist ein netter Tag. Es ist ein Mal im Jahr. Das finde ich schön."

Auch wenn immer weniger Menschen zum Gottesdienst kommen, dürfe man die Gebäude nicht vernachlässigen, so die Helferinnen. Kirchen seien wichtig als Orte der Besinnung. Ohne sie verarme die Kulturlandschaft. Laut Mesner Rief waren solche Reinigungsaktionen früher landauf, landab üblich, mittlerweile sei es schwierig, Ehrenamtliche für die "unbezahlbare" Arbeit zu finden.

"Ich mache dem Herrgott zuliebe mit, dass er ein schönes, sauberes Haus hat. Und wegen des Glaubens, der mir sehr viel Kraft gibt."

Der letzte Arbeitsschritt ist das Einwachsen der Kirchenbänke. Es schützt das Holz und gebe auch einen frischen Duft, sagt Lore Bucher. Wenn man dann später wieder in die Kirche komme und das frische Wachs rieche, denke man: "Ach ist das jetzt wieder schön für den Herrgott."