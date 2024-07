Das ist die Auflösung zur Gewinnaktion Bregenzer Festspiele

Mehr als 2.000 Menschen haben das Quiz des SWR Studios Friedrichshafen zur Oper "Der Freischütz" mitgemacht. Hier sind die richtigen Antworten. Die Gewinnaktion ist beendet.

Genau 2.158 Einsendungen zur Gewinnaktion um dreimal zwei Karten für die Oper "Der Freischütz" bei den diesjährigen Bregenzer Festspielen sind fristgerecht bis zum 17. Juli um Mitternacht eingegangen. Vielen Dank für die rege Beteiligung! Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die drei gestellten Fragen des Quiz richtig beantwortet. 22 Einsender hatten keine richtige, 145 eine und 382 zwei richtige Antworten. 1.609 hatten die erforderlichen drei richtigen Antworten.

Und hier sind die Antworten:

Frage 1: Die Bregenzer Festspiele finden seit 1946 statt. Wie oft war bereits Carl Maria von Webers romantische Oper "Der Freischütz" auf der Seebühne im Bodensee zu sehen?

Richtige Antwort: "Der Freischütz" wird zwar oft gespielt, bisher aber noch nicht bei den Bregenzer Festspielen.

Frage 2: In einem der bekanntesten Stücke aus dem "Freischütz" kommen drei wohlduftende Kräuter vor, aus denen Agathes Brautjungfern einen Kranz für sie binden. Welche sind es?

Richtige Antwort: Agathes Brautjungfern winden einen Jungfernkranz aus Lavendel, Myrte und Thymian, das beruhigt und lässt befreit aufatmen.

Frage 3: Die Oper "Der Freischütz" ist sofort ein gigantischer Erfolg geworden. Stücke wie der "Jungfernkranz" und der "Jägerchor" wurden in den 1820er-Jahren so etwas wie Hits. Wem stieß das so übel auf, dass er schrieb: "Der Jungfernkranz ist permanent; wenn der Eine ihn beendigt hat, fängt ihn der Andere wieder von vorn an. Aus allen Häusern klingt er mir entgegen. Jeder pfeift ihn mit eigenen Variationen; ja, ich glaube fast, die Hunde auf der Straße bellen ihn."

Richtige Antwort: Heinrich Heine

Gewinner kommen aus Meckenbeuren, Neukirch und Offenburg

Unter den richtigen Einsendungen hat das SWR Studio Friedrichshafen dreimal zwei Karten für Carl Maria von Webers romantische Oper "Der Freischütz" auf der wohl größten Seebühne der Welt verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner wohnen in Meckenbeuren, Neukirch und Offenburg.

