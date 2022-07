Zwei Bäder könnten in Konstanz vorübergehend geschlossen werden

Die Stadt Konstanz überlegt, wie sie Gas einsparen kann. Der Gemeinderat entscheidet deshalb am Donnerstag darüber, ob er eventuell zwei seiner drei Bäder ab 1. August schließen will.

Voraussetzung für einen solche Beschluss ist laut Vorlage, dass Russland bis zum 31.7. kein Gas oder Gas in geringerer Menge als zugesagt liefert. Von einer Schließung betroffen wären das Hallenbad am Seerhein sowie die Bodensee-Therme Konstanz inklusive Sauna. Das erst in diesem Frühjahr nach einem Brand neu eröffnete Schwaketenbad soll geöffnet bleiben. Mit den vorübergehenden Schließungen solle Gas eingespart werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Doch auch das wäre teuer. Denn zum einen müssten die Mitarbeiter weiterbezahlt werden, zum anderen müssten im Thermalbad eine Mindesttemperatur und rund 60 Prozent Luftfeuchte beibehalten werden, um Schäden am Bau und an der Technik zu verhindern. Hinzu kämen Einnahmeverluste durch fehlende Eintrittsgelder.

Kosten von 7.400 Euro am Tag

Laut Sitzungsvorlage für den Gemeinderat würde so allein die Schließung des Thermalbads samt Sauna bis Ende des Jahres rund 1,13 Millionen Euro kosten. Pro Tag wären das rund 7.400 Euro. Die Kosten müsste die Stadt Konstanz bezahlen.

Von einer Schließung wäre unter anderem die Bodensee-Therme betroffen. Pressestelle Bädergesellschaft Konstanz

Bäder werden hauptsächlich mit Erdgas geheizt

Die Wärmeerzeugung in der Bodensee-Therme, dem Schwaketenbad und im Hallenbad am Seerhein erfolgt laut Sitzungsvorlage vor allem über Erdgas. Insgesamt seien die drei Bäder damit für rund ein Prozent des Gasabsatzes der Stadtwerke Konstanz verantwortlich, heißt es weiter. Sollte sich der Gemeinderat für eine vorübergehende Schließung der Bodensee-Therme und des Hallenbads am Seerhein entscheiden, sollen die beiden Bäder erst wieder geöffnet werden, wenn dauerhaft keine Gasmangellage mehr bestehe.

Benachbarte Thermen am Bodensee planten bisher nicht zu schließen, hieß es. Darum werde befürchtet, dass Mitarbeiter dorthin abwandern könnten.