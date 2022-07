Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben reagieren auf drohende Gas-Engpässe

Unternehmen im Raum Bodensee-Oberschwaben setzen sich derzeit mit der Möglichkeit auseinander, dass Russland kein Gas mehr liefert und sie in naher Zukunft weniger Gas bekommen.

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen und der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen haben jeweils eine Task Force eingerichtet. Die Arbeitsgruppe prüfe, welche Standorte bei Engpässen besonders betroffen wären und ob die Produktion in andere Werke verlegt werden könnte, so ein Firmensprecher von ZF. Das Einsetzen einer Task Force zeigt, wie ernst die Firmen das drohende Problem nehmen. Denn Gas wird bei ZF etwa beim Heizen oder Härten von Material in großen Mengen gebraucht.

Strategie: Mehr Solarstrom und Energie sparen!

Gleichzeitig treiben die Unternehmen den Umbau ihrer Energieversorgung voran. Man sei da bereits ganz gut aufgestellt und beziehe beispielsweise Solarstrom aus Tengen, sagte eine Sprecherin von Rolls-Royce Power Systems. Die IHK Bodensee-Oberschwaben bietet Firmen eine Beratung an, wie sie Energie sparen oder Gas ersetzen können. Das Thema habe in den Betrieben hohe Priorität.