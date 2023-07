Vier Ruderboote kentern auf dem Bodensee

per Mail teilen

Auf dem Bodensee vor Bregenz (Vorarlberg) sind am Mittwoch bei starkem Wind vier Ruderboote in Seenot geraten. Die Boote gehören zu einem Ruderclub und waren jeweils mit fünf Menschen besetzt.

Wegen starken Windes gerieten am Mittwochabend vier Ruderboote, die mit jeweils fünf Ruderern besetzt waren, vor Bregenz (Vorarlberg) im Bodensee in Not. Drei der Boote kenterten, eines schaffte den Weg eigenständig zurück ans Ufer.

Von den Bregenzer Festspielen kam schnelle Hilfe

Mitarbeiter der Bregenzer Festspiele erkannten die Notlage der Ruderer und kamen mit zwei ihrer Boote zu Hilfe. Sie konnten zehn Ruderer aufnehmen und an Land bringen, noch bevor die Vorarlberger Wasserrettung eintraf. Die übrigen fünf Ruderer wurden dann von der Wasserrettung aufgenommen. Für die anschließende Bergung der Ruderboote wurden Feuerwehrboote eingesetzt.

Windstärke vier und hohe Wellen

Im Bereich Bregenz herrschte zu dem Zeitpunkt Windstärke vier. Wind und Wellen brachten die Boote zum Kentern. Die Ruderer kamen mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand.