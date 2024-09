Spuren führen in die Schweiz

In Singen haben Unbekannte Fleisch im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Sie waren laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag in eine Fleischerei eingebrochen.

Einbrecher haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Fleisch im Wert von zehntausenden Euro aus einem Fleischereibetrieb in Singen erbeutet. Die Spuren führen laut Polizei in die Schweiz. Geklautes Fleisch zwischen 25.000 und 30.000 Euro wert Die Diebe sind laut Polizei über ein Fenster in den Betrieb gelangt. Ihr Ziel: der Kühlraum. Mit einem Hubwagen hätten sie darin gelagertes Fleisch in einen weißen Transporter geladen. Dieser gehörte der Fleischerei und wurde später im grenznahen Gottmadingen im Kreis Konstanz gefunden. Die Polizei geht deswegen davon aus, dass die Täter in die Schweiz geflohen sind. Um welche Art von Fleisch es sich handelt, wollte die Polizei auf SWR-Anfrage nicht preisgeben. Das könne die Ermittlungen behindern, hieß es. Zeugen, die die Tat beobachtet oder einen Hinweis zum Verbleib der großen Fleischmenge haben, sollen sich beim Polizeirevier in Singen melden.