Kohlmeisen können offenbar von Artgenossen lernen, wenn sie in eine neue Umgebung kommen. Das haben Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell und an der Uni Konstanz nachgewiesen.

Wer umzieht, passt sich meist an die neue Umgebung und die Nachbarn an. Das gilt wohl nicht nur für Menschen, sondern auch für Kohlmeisen. Forscherinnen und Forscher haben in einem Experiment herausgefunden, dass Kohlmeisen sich schnell Tricks von ihren Artgenossen abschauen können.

Experiment: Vögel lernen Futterbox zu öffnen

Die Vögel lernen rasend schnell - zu dieser Erkenntnis kommen Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und der Universität Konstanz. Sie haben sich folgendes Experiment ausgedacht: Zuerst haben sie Kohlmeisen an eine Futterbox gewöhnt, die sich auf der rechten Seite öffnen ließ. Dann wurden die Vögel in eine neue Voliere gesetzt, in der schon Artgenossen lebten. Die dortige Futterbox ließ sich aber nur auf der anderen Seite öffnen.

Ergebnis: Die meisten Neulinge haben sich den Kniff sofort abgeschaut, um ans Futter zu kommen. 80 Prozent der Vögel schoben die Tür schon beim ersten Versuch in die neue, richtige Richtung.

Sie konnten die Veränderung nur erkennen, indem sie entweder die Bewohner beim Benutzen der Box beobachteten oder selbst die andere Seite ausprobierten.

Kohlmeisen ahmen Artgenossen in neuen Umgebungen nach

Das sei ein Beweis für soziales Lernen im Tierreich, so das Max-Planck-Institut. Ganz neu sei die Erkenntnis, dass Kohlmeisen voneinander lernen, zwar nicht. Das neue Experiment habe aber gezeigt, in welchen Situationen Kohlmeisen das besonders gut gelingt: Nämlich wenn Vögel in eine neue Umgebung kommen.