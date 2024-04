In grauen Bussen sind Psychiatriepatienten im Dritten Reich, auch aus Ravensburg, in die Tötungsanstalt nach Grafeneck transportiert worden. Ein Verein gedenkt der Opfer mit einer Busfahrt.

In Erinnerung an die Psychiatrie-Opfer des Nationalsozialismus fährt am Montag ein Bus von Oberschwaben nach Grafeneck (Kreis Reutlingen). Dort wurden Patienten der Psychiatrie in Weissenau im Rahmen des NS-Euthanasieprogramms ermordet. Veranstalter der Fahrt ist das Forum "Gemeinde-Psychiatrie-Kultur".

Kranke wurden in Grafeneck umgebracht

Am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weissenau-Ravensburg erinnert ein grauer Bus aus Beton an die dunkle Geschichte: Während der NS-Zeit wurden Kranke von dort aus mit Bussen in die Tötungsanstalt nach Grafeneck (Kreis Reutlingen) gebracht und umgebracht. Die aktuelle Busfahrt soll ihren Weg nachvollziehen: von der Psychiatrie in Weissenau über die ehemalige Heilanstalt in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) nach Grafeneck.

1940 und 1941 wurden 700 Patienten in die Tötungsanstalt transportiert und ermordet. Der Medizin-Historiker Thomas Müller erklärt den Teilnehmenden auf der Fahrt Hintergründe und Geschichte der NS-Euthanasie. Mit der Aktion solle die Erinnerung wach gehalten werden, so die Veranstalter.