Heiraten für Kurzentschlossene in der Kapelle von Schloss Langenstein

Kirchlich heiraten, spontan und ohne Aufwand - das geht am Samstag in der Kapelle von Schloss Langenstein im Kreis Konstanz. Die Evangelische Kirche lädt dazu ein.

In der Kapelle von Schloss Langenstein in Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) können sich Paare am Samstag ohne Anmeldung von 11 bis 17 Uhr spontan kirchlich trauen lassen. Die evangelische Pfarrerin Martina Stockburger und ihr Mann hatten die Idee dazu. Sie möchten Paaren ermöglichen, sich ohne monatelange Vorbereitung und großen Aufwand das Jawort zu geben. Die Aktion "einfach heiraten" richtet sich auch an gleichgeschlechtliche Paare. Möglich ist eine richtige kirchliche Trauung - dann müssen allerdings Ausweise und Urkunde des Standesamts mitgebracht werden - es kann aber auch "nur" ein Segen erteilt werden.

Verzicht auf aufwendige Hochzeitsvorbereitungen

Einfach vorbeikommen und heiraten - das habe nichts mit einem "Segen to go" zu tun, betont Pfarrerin Martina Stockburger von der evangelischen Kirchengemeinde Steißlingen-Langenstein. Sie möchte Paaren die Chance geben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - und nicht darüber nachdenken zu müssen: Was ziehe ich an? Wen lade ich ein?

Und man muss sich eben keine Gedanken machen, ob Tante Erna neben Onkel Egon sitzen darf.

Die aufwendigen Vorbereitungen im Vorfeld einer kirchlichen Trauung raubten manchen Paaren die ganze Energie.

Hier auf Schloss Langenstein bei Orsingen-Nenzingen können Paare am Samstag spontan kirchlich heiraten. IMAGO Zoonar

Viele Gründe, warum kirchliche Trauungen verschoben werden

Doch nicht nur die Vorbereitungen hindern viele Paare, kirchlich zu heiraten. Oft werde eine Trauung aufgeschoben, weil zum Beispiel die Geburt eines Kindes dazwischenkomme, weiß Pfarrerin Stockburger. Oder die Kosten für eine große Hochzeit seien zu hoch, Familien zerstritten. Und dann habe das Paar irgendwann das Gefühl, jetzt lohne es sich auch nicht mehr.

Für solche Paare sei die Aktion "einfach heiraten" die ideale Form, kirchlich zu heiraten oder ihre Partnerschaft segnen zu lassen - egal ob in Jeans oder Brautkleid. Das Angebot richtet sich aber auch an Paare, die ein Ehejubiläum feiern wollen oder sich einfach Segen für ihre Partnerschaft wünschen. Queere Paare seien ebenfalls willkommen. Die Idee ist nicht neu, auch andernorts in Baden-Württemberg hat die Evangelische Kirche schon zu spontanen Hochzeiten eingeladen.

Drei Pfarrer bieten Gottesdienste an

Die Paare müssen sich im Vorfeld um nichts kümmern, sie müssen sich nicht mal anmelden. Die Kapelle von Schloss Langenstein ist geschmückt, der Sekt schon kaltgestellt. Neben Martina Stockburger stehen noch zwei weitere Pfarrer für Trauungen bereit. Wer kommt, füllt einen kleinen Fragebogen aus, wählt ein Trauwort und die passende Musik aus. Danach gibt es ein kurzes Gespräch mit der Pfarrerin oder einem der Pfarrer. Die überlegen sich dann eine persönliche Traurede und anschließend findet ein 20-minütiger Gottesdienst für das Paar statt. Gäste sind willkommen, die Kapelle bietet Platz für 80 Menschen.