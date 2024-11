Dornahof Altshausen: Hofladen und Gärtnerei schließen

Das Sozialunternehmen Dornahof in Altshausen (Kreis Ravensburg) schließt seinen Hofladen und seine Gärtnerei. Nach mehr als 40 Jahren ist am Freitag der letzte Verkaufstag.

Kein Obst und Gemüse mehr vom Dornahof: Der Hofladen und die Gärtnerei in Altshausen schließen am Freitag nach mehr als vierzig Jahren . Als Gründe nennt das Sozialunternehmen unter anderem steigende Energiepreise.

Corona, hohe Energiepreise und Konkurrenz machen dem Dornahof zu schaffen

Kartoffeln, Äpfel, Honig, Eier oder Topfpflanzen - aus dem Eigenanbau oder aus der Region: Das haben Laden und Gärtnerei des Dornahofs über Jahrzehnte in Altshausen angeboten. Am Freitag ist nun der letzte Verkaufstag. Die Situation sei durch Corona, durch gestiegene Energiepreise und auch durch günstige Bio-Angebote in Discountern immer schwieriger geworden. Es sei unumgänglich geworden zu schließen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Hofladen und in der Gärtnerei arbeiteten sechs Festangestellte und Menschen mit Behinderungen. Der Dornahof in Altshausen ist ein Sozialunternehmen, das Menschen mit Beeinträchtigung Arbeit in Großküchen, Reinigungsservice oder in der Montage bietet.