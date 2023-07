Neue App mit einfacher Gebärdensprache entsteht

Das Wilhelmsdorfer Sozialunternehmen die Zieglerschen produziert derzeit eine neue App. Gezeigt werden dabei Begriffe der Gebärdensammlung "Schau doch meine Hände an".

Das Team des Sozialunternehmens die Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) arbeitet an einer neuen App. Im Mittelpunkt steht die Gebärdensammlung "Schau doch meine Hände an". 1.800 Begriffe werden in Videos als Gebärde und als Bild gezeigt. Per Suchfunktion können die jeweiligen Begriffe gefunden werden.

Abgebildet wird dabei nicht die offizielle Deutsche Gebärdensprache (DGS), sondern mit "Schau doch meine Hände an" eine große Sammlung von lautsprachunterstützenden Gebärden, die von den Zieglerschen mitentwickelt wurde. Dabei werden die Begriffe mit Gestik und Mimik dargestellt. Diese orientieren sich oft an typischen Handbewegungen.

500 Begriffe kommen zu App hinzu

Die Sammlung gibt es bereits als Buch und DVD. Außerdem gibt es auch eine erste Version der App. Diese sei inzwischen allerdings veraltet, heißt es von den Zieglerschen. Deshalb werde nun eine neue App entwickelt. Dabei soll es einige neue Funktionen geben und es kämen etwa 500 neue Begriffe dazu, erklärt Projektleiterin Lara Mußotter. In einem Studio in Ravensburg werden die Videos und Bilder für die neue App aufgenommen.

"Die App ist vor allem für Menschen, die an einer Hör- und Sprachbeeinträchtigung leiden, wichtig. Wir möchten aber auch Menschen erreichen, die noch gar nichts mit Gebärden zu tun haben."

"Schau doch meine Hände an" hilft im Schulalltag

In erster Linie ist die App für Menschen mit Hör- und Sprachbeeinträchtigung gedacht. "Aber auch Menschen, die bisher nicht gebärdet haben, können mit der App einige Vokabeln lernen und sich diese aneignen", sagt Lara Mußotter. Das vereinfache die Kommunikation. Eingesetzt wird die Gebärdensprache "Schau doch meine Hände an" zum Beispiel in sonderpädagogischen Einrichtungen wie dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Haslachmühle in Horgenzell (Kreis Ravensburg). Dort hilft die Gebärdensprache dabei, dass Lehrer und Schüler miteinander kommunizieren können.

"'Schau doch meine Hände an' ist ein Teil im Konzept der unterstützten Kommunikation. Das heißt, wir arbeiten mit Bildern, elektronischen Hilfsmitteln und eben mit lautsprachunterstützenden Gebärden."

Das Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert. Beteiligt sind neben dem Team der Zieglerschen auch der Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe (BeB) und der sozialen Einrichtung Paulinenpflege.