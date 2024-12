Kurioser Einsatz: Dieb schluckt Beute in Konstanz runter

Ein rabiater Ladendieb hat am Mittwochnachmittag in Konstanz für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Fußgängerzone wurde kurzfristig abgesperrt. Die Beute wurde nur teilweise gefunden.

In Konstanz hat ein Dieb auf ungewöhnliche Weise versucht, seine Beute zu verstecken: Er verschluckte sie. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz teilten am Donnerstag die Hintergründe für den größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt mit. Ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Konstanzer Altstadt hatte demnach beobachtet, wie ein Mann Schmuck einsteckte. Als dieser ohne zu bezahlen das Haus verließ, sprach der Detektiv ihn an.

Ertappter Dieb sprüht mit Tierabwehrspray

Der mutmaßliche Dieb reagierte aggressiv, sprühte dem Kaufhausmitarbeiter Tierabwehrspray ins Gesicht. Trotzdem gelang es dem Ladendetektiv und einem zu Hilfe eilenden Passanten, den 42-Jährigen festzuhalten, bis die Polizei kam. Ein Teil seiner Diebesbeute war allerdings verschwunden - der Mann hatte den geklauten Schmuck einfach runtergeschluckt.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei es allerdings nur billiger Modeschmuck gewesen - deshalb habe man nach der Vernehmung des Tatverdächtigen auch darauf verzichtet, ihm ein Abführmittel zu geben.