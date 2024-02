per Mail teilen

Die Bundespolizei Lindau hat einen Mann gefasst, der mehr als 3.000 "Tonie"-Figuren gestohlen haben soll. Das sind digitale Hörspielwürfel mit Spielfiguren für Kinder.

In Lindau ist ein Mann von der Bundespolizei festgenommen worden, der unter Verdacht steht, europaweit Elektroartikel und mehr als 3.000 "Tonie"-Figuren im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen zu haben. Der 20-Jährige wollte illegal nach Deutschland einreisen.

Bundespolizei schnappt mutmaßlichen Dieb am Bahnhof

Die Polizei wurde Sonntagabend am Bahnhof Lindau-Reutin in einem Zug aus Österreich auf den Mann aufmerksam. Die Beamten bemerkten zuerst, dass zahlreiche Seiten im Reisepass des 20-Jährigen entfernt worden waren. Später fand die Polizei heraus, dass er seit knapp zwei Wochen europaweit wegen Bandendiebstahls in fast 60 Fällen gesucht wird.

20-Jähriger mittlerweile in Untersuchungshaft

Der Mann musste sich Montagnachmittag vor dem Amtsgericht Ingolstadt verantworten. Jetzt sitzt er in Bayern in Untersuchungshaft, teilte die Bundespolizei mit.