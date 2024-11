Jetons stapeln, Karten zählen, Gäste unterhalten: Ein Croupier im Spielcasino hat viele Talente. Bei der Dealer Championship in Konstanz zeigten die Besten aus Baden-Württemberg ihr Können.

Die besten Croupiers des Landes sind am Mittwoch bei der "Baden-Württembergischen Dealer Championship" im Casino Konstanz gegeneinander angetreten. 15 Männer und Frauen von den drei Casino-Standorten Baden-Baden, Stuttgart und Konstanz haben sich in verschiedenen Wettbewerben am Spieltisch gemessen. Sieger wurde der 26-jährige Temin Joguncic aus dem Casino Baden-Baden. Er belegte bereits bei der Deutschen Dealer Championship den ersten Platz.

Der glückliche Sieger: Temin Joguncic (2.v.l.) aus dem Casino Baden- Baden hat die Dealer Championship in Konstanz gewonnen. Pressestelle TombaMedia/Sandra Slusna

Die Croupiers, auch Dealer genannt, demonstrierten ihr Können in den Spielen "American Roulette" und "Blackjack". Eine zwölfköpfige Jury beurteilte die jeweiligen Leistungen. Dabei ging es vor allem um Gastfreundlichkeit, manuelle Fertigkeiten und darum, wie ein Dealer den Spielüberblick wahrt.

SWR-Reporterin Sabine Steinfurth hat sich den Wettbewerb angeschaut:

In weiteren Wettbewerben mussten die Männer und Frauen zeigen, wie schnell sie rechnen können, wie gut sie Karten ziehen und herausgeben, Jeton-Türme schieben oder die verschiedenen Farben aussortieren können. Temin Joguncic aus dem Casino Baden-Baden hatte sich vorgenommen, der Beste zu werden, und er hat es geschafft. Privat sitzt er allerdings selten am Glücksspiel-Tisch. Das mache er, wenn überhaupt, nur ab und an im Urlaub.

Wenig Frauen wählen den Beruf der Croupière

Weibliche Croupiers sind an den Spieltischen im Casino immer noch selten anzutreffen. Bei der Dealer Championship in Konstanz machten sie aber schon ein Drittel der Wettbewerbsteilnehmer aus. Bojana Stojanovic (36) aus dem Casino Konstanz war am Mittwoch eine von ihnen. Ihre Karriere als Croupière - so nennt man einen weiblichen Croupier - begann auf einem Kreuzfahrtschiff.

Bojana Stojanovic (l.) bei der Baden-Württembergischen Dealer Championship im Casino Konstanz SWR

Eigentlich habe sie nur für wenige Geld die Welt sehen wollen, erzählt die gebürtige Montenegrinerin. Dafür heuerte sie mit 21 Jahren auf einem Schiff als Croupierlehrling an. Schon nach zwei Jahren habe sie sich keinen spannenderen Beruf mehr vorstellen können.

Wir Croupiers verkaufen nicht nur Jetons und zahlen Gewinne aus. Wir wollen unseren Gästen das schönste Erlebnis im Casino schenken. Ich gebe das Beste, damit alles elegant und reibungslos funktioniert.

Am meisten fasziniert Stojanovic die Psychologie der Spielerinnen und Spieler, zum Beispiel wie diese mit Gewinnen oder Verlusten umgehen. Croupiers achten auf ihre Gäste auch im Zusammenhang mit dem Thema Spielsucht. Dazu gibt es in staatlich konzessionierten Spielkasinos wie denen in Stuttgart, Baden-Baden und Konstanz extra Schulungen für den sensiblen Umgang mit Spielsucht und einen aktiven Spielerschutz.

Die besten Croupiers fahren zur "German Dealer Championship 2025"

Temin Joguncic aus Baden-Baden erhielt als bester Croupier Baden-Württembergs am Mittwochabend nicht nur eine Trophäe, eine Urkunde und einen Geldpreis. Er qualifizierte sich erneut für die Teilnahme an der "German Dealer Championship", die 2025 in der Spielbank Bad Wiessee am Tegernsee ausgetragen wird.