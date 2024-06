per Mail teilen

Am deutschen Bodenseeufer und im Hinterland startet am Montag eine siebentägige Müllsammelaktion. Sie soll für einen respektvollen Umgang mit der Natur sensibilisieren.

Schon zum dritten Mal finden die CleanUP Days am Bodensee statt. Von Montag bis Sonntag beseitigen Freiwillige Müll am Ufer des Bodensees sowie an Wander- und Radwegen im Hinterland. Helfen kann jeder, egal ob Tourist oder Einheimischer.

Anmeldung für die CleanUP Days noch möglich

Für die Müllsammelaktion können sich Interessierte auf der Webseite der CleanUP Days registrieren, einzeln oder als Gruppe. Auf einer Karte lässt sich dort auch die eigene Route eintragen. Außerdem werden die Stationen angezeigt, an denen der Müll entsorgt werden kann. Für die Helferinnen und Helfer wird eine kostenlose Ausrüstung mit Müllbeuteln und Greifzange bereitgestellt. Eine Anmeldung ist noch bis Sonntag möglich.

Aktion soll für respektvollen Umgang mit der Natur werben

Ziel der Bodensee CleanUP Days sei es, "bei Einheimischen und Gästen ein Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit der Natur zu schaffen“, heißt es seitens der Organisatoren. Zu diesen zählen seit Jahren die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH sowie der gemeinnützige Verein Patron aus dem Allgäu. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 2.200 Menschen an der Aktion.