Am Donnerstag ist es vor allem im Nordosten des Landes zunächst sonnig, im Südschwarzwald und Richtung Bodensee und Allgäu tauchen schon dickere Quellwolken auf, die neue Schauer bringen. Die Quellwolken ziehen im Lauf des Tages nach Norden weiter. Am Nachmittag und Abend werden in weiten Teilen des Landes Schauer erwartet, im Nordosten auch stärkere Regenfälle mit Gewittern und lokalem Unwetterpotenzial. Die Temperaturen erreichen 23 bis 28 Grad.