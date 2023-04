Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, setzen viele Eltern auf Tagesmütter beziehungsweise Tagesväter zur Betreuung ihrer Kinder. Von diesen gibt es allerdings viel zu wenige.

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben sucht dringend Frauen oder Männer, die als Tagesmütter beziehungsweise Tagesväter arbeiten wollen. Der Bedarf an Tageseltern ist sehr groß, heißt es von der Caritas. Gesucht werden sie von allen Schichten der Gesellschaft.

"Wir wollen gerne helfen, aber brauchen dazu mehr Tagesmütter."

Caritas und Jugendamt bilden Tagesmütter und Tagesväter aus

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben ist seit Jahren im Bereich Tageseltern tätig. Aktuell begleitet sie rund 65 Tagespflegepersonen im Schussental. Diese betreuen knapp 200 Kinder, im Durchschnitt drei bis vier Kinder pro Tagesmutter oder Tagesvater. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt qualifiziert die Caritas auch Männer und Frauen, die sich für den Job interessieren. Zuständig bei der Fachberatung für Kindertagespflege der Caritas Bodensee-Oberschwaben sind Anja Staib und Christina Neubauer. SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat mit Ihnen im SWR-Studio in Ravensburg über die Problematik gesprochen.

Wie arbeiten Tagesmütter und Tagesväter?

In der Regel ist es so, dass die Tagespflegepersonen bei sich selbst zu Hause arbeiten und in ihren eigenen Haushalt Kinder von anderen Familien mit aufnehmen, erklären die zuständigen Frauen der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Die Tagesmütter und Tagesväter arbeiten für Eltern aller Schichten. Die Zielgruppen seien unterschiedlich. Zum Teil würden Eltern, bei denen beide arbeiten, das Angebot nutzen, zum Teil bräuchten Eltern die Tagesmütter und Tagesväter auch nur in Randzeiten.