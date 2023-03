Container-Kindergarten startet in Radolfzell

Um dem Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder gerecht zu werden, hat die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) einen Container-Kindergarten gebaut. An diesem Mittwoch ist dort der Betrieb gestartet.

In Radolfzell ist am Mittwoch ein neuer Container-Kindergarten gestartet. Im neuen Kinderhaus "Weltenbummler" sollen 28 Kinder ab drei Jahren betreut werden. Sie sollen zunächst in eine größere und eine kleinere Gruppe eingeteilt werden. Um noch mehr Kinder aufzunehmen, fehle es aber noch an Personal, so eine Sprecherin der Stadt.

Container als schnelle und unkomplizierte Lösung

Die insgesamt 42 Container-Module wurden laut Stadt als Lösung für den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder aufgestellt. Man reagiere damit einfach, schnell und unkompliziert, heißt es. Der mobile Kindergarten bietet Platz für bis zu drei Gruppen. So wäre es bei voller Auslastung möglich, bis zu 70 Kinder zu betreuen. Die Containermodule sollen zunächst für zwei Jahre gemietet werden. Mittelfristig ist laut Stadt ein Neubau geplant.

Betreuungssituation beschäftigt Stadt Radolfzell

Wie auch in anderen Teilen Baden-Württembergs ist die Kindergartenbetreuung in Radolfzell derzeit ein großes Thema. Nicht nur Betreuungsplätze sind knapp, es fehlt auch an Fachkräften. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, dass Eltern die Betreuung von Kindergartenkindern teils selbst übernehmen dürfen. So macht es zum Beispiel ein Kinderhaus in Möggingen. Die Elternbetreuung findet immer dann statt, wenn die dortige Kita wegen Personalmangels am Nachmittag geschlossen bleiben muss.