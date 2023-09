Am Donnerstag ist es wieder so weit: Ab 11 Uhr werden auch am Bodensee und in Oberschwaben Sirenen und andere Warnsignale zu hören sein. So sollen Infrastruktur getestet und Menschen sensibilisiert werden.

Am Donnerstag um 11 Uhr werden in ganz Deutschland wieder verschiedene Warnmittel getestet. Diese sollen im Falle einer Katastrophe oder einer anderen Bedrohung eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu warnen und zu informieren. Die meisten Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben wird der Warntag wohl durch ihr klingelndes Smartphone erreichen. Denn auch über diese wird eine Probewarnmeldung verschickt.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilte mit, dass der diesjährige Warntag am Donnerstag, 14. September, stattfinden wird. Demnach bekommen Bürgerinnen und Bürger ab 11 Uhr in ganz Deutschland sowohl lautstarke Sirenen zu hören als auch entsprechende Nachrichten über die Warn-Apps sowie das 2021 eingeführte Cell Broadcast zugeschickt. Des Weiteren unterbrechen Rundfunksender ihre Programme und es erscheinen Probewarnungen auf digitalen Werbetafeln. Die Entwarnung erfolgt dann um 11:45 Uhr.

Mobile Sirene erklingt in Lindau - in Konstanz bleibt es stumm

In Lindau wird die mobile Sirene der Feuerwehr Lindau zu hören sein. Das teilt die Stadt mit. In den Städten Konstanz, Friedrichshafen und Sigmaringen wird es kein Sirenengeheul geben, heißt es von den Verantwortlichen.

Die Stadt Singen (Kreis Konstanz) ist derzeit aktiv damit beschäftigt, das Sirenennetz im Stadtgebiet mit der aktuell neuesten Technik auszubauen. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, ist wird die Fertigstellung im Spätsommer 2024 erfolgen. Deswegen werden auch im Singener Stadtgebiet am Donnerstag keine Sirenen zu hören sein. In der Stadt gibt es zwar zudem zwei mobile Sirenenanlagen, die künftig Randlagen bei Flächenwarnungen abzudecken sollen. Da die Randlagen aber erst nach der Fertigstellung des Sirenennetzes definierbar seien, würden diese mobilen Anlagen auch erst dann wieder in den Einsatz kommen.

Die Sirenenanlagen, die in Singener Ortsteilen noch Bestand haben, sind in den letzten Wochen laut Stadt mit neuen digitalen Steuermodulen ausgestattet worden und werden zum bundesweiten Warntag um 11 Uhr ausgelöst.

Neue Sirenenanlagen noch begrenzt

Im Landkreis Biberach gibt es nach Auskunft des Landratsamtes derzeit nur in den Gemeinden Kirchdorf, Rot an der Rot und Moosburg Sirenen, die das Bevölkerungsschutz-Warnsignal auslösen können. Die restlichen 17 Feuerwehrsirenen bleiben am Donnerstag stumm.

Die neueste Sirenentechnik ist im Kreis Ravensburg bereits in Isny, Amtzell und Schlier installiert. Die Anlagen können nun nicht mehr nur Heulen, sondern auch für Durchsagen genutzt werden. Auch eine elektronische Tafel soll in Amtzell nach Angaben des Kreisbrandmeisters den Probealarm anzeigen.

Umfrage zum bundesweiten Warntag

Über eine öffentliche Online-Umfrage haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit der Probewarnung zu teilen. Hier wird beispielsweise erhoben, ob die Probewarnung über den neuen Mobilfunkdienst Cell Broadcast empfangen, im Radio oder über einen anderen Kanal gehört wurde.

Die Umfrage startet am 14. September gegen 11 Uhr. Sie endet am 21. September um Mitternacht. Die Beiträge bleiben dabei anonym: Weder bei der Erfassung noch der Auswertung sind Rückschlüsse auf die Teilnehmenden möglich. Die Umfragedaten und die technische Analyse werden wissenschaftlich ausgewertet. Die Ergebnisse sollen in die Verbesserung des nächsten Warntages am 12. September 2024 einfließen.