In der Region Bodensee-Oberschwaben heulen Sirenen auf

Wie gut Warnsysteme im Katastrophenfall funktionieren, wird am Donnerstag bundesweit getestet. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben werden mancherorts Sirenen zu hören sein.

Zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr testen Behörden am Donnerstag deutschlandweit, wie gut im Ernstfall die Warnsysteme funktionieren. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben soll Probealarm ausgelöst werden. Die Warnung kommt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Gewarnt wird mit einer Meldung über Fernsehen, Radio, Warn-Apps und zum ersten Mal auch über eine direkte Push-Nachricht auf Handys. In manchen Kommunen in der Region sollen zusätzlich Sirenen zu hören sein.

15 Sirenen in Isny

Im Kreis Ravensburg werden unter anderem in Isny Sirenen aufheulen, heißt es vom Landratsamt. Dort wurden in diesem Frühjahr 15 neue Sirenen installiert. Im Katastrophenfall, etwa bei einem Großbrand oder schweren Überschwemmungen, könnten durch sie künftig bis zu 98 Prozent der Bevölkerung alarmiert werden, heißt es von der Stadt. Die Sirenen haben insgesamt über 250.000 Euro gekostet und wurden im Mai das erste Mal getestet.

Die Feuerwehr Baindt wird laut Landratsamt zudem einen Lautsprecherwagen testen. Nicht jede Sirene im Landkreis Ravensburg, die durch die Kommunen für die Alarmierung der Feuerwehr genutzt wird, sei technisch in der Lage, den Ton für Warnung und den für Entwarnung abzuspielen. Der Ton für den Alarm für die Feuerwehr werde an dem Tag nicht für die Warnung verwendet.

"Notfalltreffpunkte" werden in Friedrichshafen getestet

Auch die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen wird die Sirenenanlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen testen, heißt es von der Stadt. In Friedrichshafen sollen pünktlich zum Warntag sogenannte Notfalltreffpunkte einsatzbereit sein. Außerdem will die Stadt digital über verschiedene Kanäle mit einer neuen Broschüre und mit einem Stand der Feuerwehr auf dem Weihnachtsmarkt zum Thema informieren.

Erster Warntag fehlgeschlagen

Der erste bundesweite Warntag vor gut zwei Jahren wurde als "fehlgeschlagen" eingestuft, da zahlreiche Sirenen nicht funktionierten und Warn-Apps den Alarm zu spät sendeten.