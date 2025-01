Die Organisation der Bundestagswahl am 23. Februar stellt Städte und Gemeinden in der Region vor Herausforderungen. Insbesondere die Briefwahl ist in der kurzen Zeit nicht leicht zu organisieren.

Die Bundestagswahl 2025 muss in kürzerer Zeit als üblich organisiert werden. Das war von Anfang an klar. Besonders schwierig wird es nun aber mit der Briefwahl werden. Städte und Gemeinden in der Region stehen vor Herausforderungen. Viele Wahlbenachrichtigungen können erst jetzt verschickt werden, Stimmzettel liegen meist erst Anfang Februar vor. Verlangsamend kann sich auch die seit Jahresbeginn geltenden längeren Zustellfristen der Post auswirken. Und auch die Fastnacht sowie die Erkältungs- und Grippewelle können Verzögerungen mit sich bringen. Briefwahl in Leutkirch und Wangen möglichst vermeiden Die Briefwahl werde sportlich, heißt es mit Blick auf das kurze Zeitfenster aus dem Rathaus in Leutkirch im Kreis Ravensburg. Die Stadt Wangen im Allgäu bittet die Wähler, möglichst am Wahltag im Wahllokal abzustimmen. Unterlagen für Briefwahl in Biberach in drei Wochen Das Biberacher Rathaus teilt mit, dass die Wahlbenachrichtigungen dieser Tage verschickt werden. Die Briefwahl-Unterlagen samt Stimmzetteln gibt es erst in drei Wochen. Daher sollten sich nur diejenigen für die Briefwahl entscheiden, die am Wahltag nicht ins Wahllokal können. Die Wahlbenachrichtigungen seien mit einem QR-Code ausgestattet. Damit lasse sich beispielsweise die Briefwahl auf dem schnellsten Weg beantragen. Briefwähler können ihre Umschläge bis zum Wahlabend, 18 Uhr, im Rathaus abgeben oder einwerfen. Wer sie per Post schicke, müsse drei Werktage für den Postweg einkalkulieren. Briefwahl in Friedrichshafen möglichst vorab im Rathaus erledigen Auch in Friedrichshafen können die Briefwahlunterlagen voraussichtlich erst ab 10. Februar verschickt werden. Die Briefwähler sollten somit schnell reagieren, um die Fristen einhalten zu können. Genauso wie in anderen Orten empfiehlt die Stadt Friedrichshafen die Briefwahl vorab im Briefwahlbüro zu erledigen. In Friedrichshafen befindet es sich auf der Rückseite des Rathauses und wird voraussichtlich ab 10. Februar geöffnet. Briefwahl auch im Bürgersaal der Stadt Konstanz möglich Die Stadt Konstanz erwartet die Anlieferung der Stimmzettel für die zweite Februarwoche. Danach können die Beantragung und der Versand für die Briefwahlunterlagen beginnen . Sobald die Stimmzettel verfügbar seien, öffne auch das Wahlbüro im Bürgersaal am Stephansplatz in Konstanz. Dort können Briefwahlunterlagen direkt beantragt und auch die ausgefüllten Wahlunterlagen direkt abgegeben werden.