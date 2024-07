Feuer in Konstanzer Altstadt: Schaden in Millionenhöhe

In der Konstanzer Altstadt ist am frühen Donnerstagmorgen einen Brand ausgebrochen. Wegen des Feuers in der Zollernstraße wurden laut Polizei angrenzende Gebäude evakuiert. Drei Häuser sind einsturzgefährdet, die Brandursache ist am Donnerstag noch unklar.

Zwischen eins und zwei Uhr morgens ging laut Polizei der erste Notruf ein. In der Konstanzer Altstadt war ein Brand ausgebrochen. Bis in den späten Vormittag musste die Feuerwehr löschen. SWR Eichenhofer Gegen Mittag gilt der Brand als gelöscht. Drei Häuser seien möglicherweise einsturzgefährdet, heißt es um diese Zeit. SWR Eichenhofer Die Feuerwehr beobachtet die Häuser von der Drehleiter aus genau. SWR Eichenhofer Das Ausmaß der Schäden wird immer mehr sichtbar. SWR Eichenhofer Was von den denkmalgeschützten Häusern übrig bleibt, ist noch nicht abzusehen. SWR Eichenhofer Die ausgebrannten Gebäude müssen laufend auf Glutnester kontrolliert werden. SWR Eichenhofer Der goldene Schriftzug "Friedr. Stadler" auf dem Eckhaus blieb unversehrt. Er weist darauf hin, dass in dem Gebäudekomplex einstmals Verlag und Druckerei Stadler untergebracht waren. SWR Eichenhofer In der dicht bebauten Altstadt ist die Rückseite des brennenden Gebäudes für die Feuerwehr nur schwer erreichbar. Catarina Godde, Markus Thumm In der Seitenstraße 'Vor der Halde' werden weitere Schäden sichtbar. SWR Eichenhofer Der Brand und die Löscharbeiten haben Spuren hinterlassen. SWR Eichenhofer Kleine Hilfsaktion für die Einsatzkräfte. SWR Corinna Scheller