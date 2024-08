Großeinsatz in Markdorf: Gaststätte in Brand

Die Küche einer Imbissbude geriet in der Nacht auf Sonntag in Flammen - das Feuer breitete sich auf die Hausfassade aus. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Gegen Mitternacht ist es in Markdorf (Bodenseekreis) zu einem Brand in einer Imbissbude gekommen. Laut Polizei brach das Feuer in der Küche aus und und griff auf die Hausfassade über. Der Sachschaden liege im unteren sechsstelligen Bereich, so ein Sprecher zum SWR.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Zu dem Brand rückten die umliegenden Feuerwehren mit einem Großaufgebot von 15 Fahrzeugen an, teilt die Polizei mit. Sie waren mehr als vier Stunden im Einsatz.

Da zunächst die Gefahr bestand, dass der Brand auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus übergreifen könnte, forderten die Einsatzkräfte die Bewohnerinnen und Bewohner auf, das Gebäude zu verlassen. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Feuer sich ausbreitete. Am Nachbargebäude seien lediglich die Balkone beschädigt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird laut Polizei noch ermittelt. Brandstiftung könne man jedoch ausschließen.