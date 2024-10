Blauzungenkrankheit: Verbreitung ist wetterabhängig

per Mail teilen

In den vergangenen Wochen hat es in der Region Bodensee-Oberschwaben weitere Fälle der Blauzungenkrankheit gegeben. Je wärmer es ist, desto mehr Mücken gibt es. Sie übertragen das Virus.

In der Region Bodensee-Oberschwaben sind in den vergangenen Wochen in landwirtschaftlichen Betrieben Fälle der Blauzungenkrankheit aufgetreten. Sie betrifft vor allem Rinder und Schafe - für den Menschen ist das Virus nicht gefährlich.

Fallzahlen laut Behörden steigend

Im Kreis Ravensburg gab es Ende vergangener Woche 25 Fälle: Mehrere Rinder, Schafe und ein Alpaka haben sich dort bislang mit der Blauzungenkrankheit infiziert, teilte das Veterinäramt mit. Auch in den Kreisen Konstanz, Biberach und im Bodenseekreis gab es Fälle. Fast alle Veterinärämter gehen von einer steigenden Tendenz aus, hieß es auf SWR-Anfrage.

Blauzungenkrankheit: Bei wärmeren Termperaturen mehr Übertragung durch Mücken

Die Blauzungenkrankheit wird von Stechmücken übertragen. Je mehr es von ihnen gibt, desto häufiger wird das Virus also übertragen, so Alexander Keller, stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen im Gespräch mit dem SWR. Doch selbst wenn die Fallzahl über den Winter sinkt: Im Frühjahr würde es dann wieder losgehen, sagt Keller. Die einzige langfristige Lösung sei es deswegen, Rinder, Ziegen und Schafe impfen zu lassen.

Die Blauzungenkrankheit führt zu Entzündungen der Maul- und Nasenschleimhäute, der Klauen und der Euter. Bei Schafen verliefen die Infektionen schwerer als bei Rindern: Rund ein Viertel der erkrankten Tiere sterbe, so das Veterinäramt in Konstanz. Bei Rindern gebe es deutlich weniger Todesfälle.

Was ist die Blauzungenkrankheit? Die Blauzungenkrankheit ist eine virusbedingte Krankheit von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen. Krankheitssymptome sind unter anderem Hautveränderungen im Maulbereich, Rückgang der Milchleistung und schlechteres Allgemeinbefinden. Das Virus wird nicht direkt von Tier zu Tier, sondern über kleine blutsaugende Mücken, sogenannte Gnitzen, übertragen. Daher tritt die Seuche saisonal gehäuft in der warmen Jahreszeit auf. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich.

Keine Übertragung des Virus über Lebensmittel

Mit der Blauzungenkrankheit können sich vor allem Rinder, Schafe und Ziegen infizieren. Für den Menschen ist das Virus nicht gefährlich. Auch über Lebensmittel finde keine Übertragung auf den Menschen statt, heißt es vom Landratsamt Sigmaringen. Fleisch- und Milchprodukte könnten bedenkenlos verzehrt werden.