18-Jährige starb bei Unfall: Berufungsprozess am Landgericht Ravensburg beginnt

Nach einem tödlichen Unfall in Bad Waldsee wurde ein Mann wegen fahrlässiger Tötung zu 1,5 Jahren Haft verurteilt. Doch er akzeptierte das Urteil nicht. Deshalb beginnt nun der Berufungsprozess.

Am Landgericht Ravensburg beginnt am Donnerstag ein Berufungsprozess wegen fahrlässiger Tötung. Bei einem Unfall in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) war im Sommer 2022 eine 18-Jährige ums Leben gekommen. Ein Mann wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 1,5 Jahren Haft verurteilt. Doch er akzeptierte das Urteil nicht. Deshalb findet nun der Berufungsprozess in dem Fall statt.

35-Jähriger überholt riskant und fährt davon

Es war ein riskantes Überholmanöver an einem Sommertag vor zwei Jahren, das auf der Landstraße bei Bad Waldsee zu dem folgenschweren Unfall führte: Eine 18-Jährige starb, mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher, ein damals 35 Jahre alter Familienvater, fuhr davon. Die Polizei ermittelte ihn einige Tage später.

Das Amtsgericht Bad Waldsee verurteilte den Mann 2023. Der Beschuldigte und die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Im Berufungsprozess vor dem Landgericht Ravensburg wird ab Donnerstagnachmittag mit Zeugen und Sachverständigen der Fall neu verhandelt, drei Tage sind angesetzt. Der Termin wurde wegen Krankheit des Angeklagten bereits zweimal verschoben.