Staugefahr: ADAC erwartet das "heftigste Wochenende des Sommers"

In Baden-Württemberg haben die Schulferien begonnen. Am Freitag ist es auch in Bayern so weit - damit haben am Wochenende alle Bundesländer Ferien. Das bedeutet: Auf den Straßen wird es voll.

Zum Beginn der Sommerferien wollen viele Menschen in den Urlaub fahren, einige Familien zieht es beispielsweise nach Süddeutschland oder weiter nach Österreich und Italien. Auf diesen Routen erwartet der ADAC jedoch eine hohe Staugefahr - besonders kommenden Freitag und Samstag. Wer in den Urlaub fährt, muss das einkalkulieren. Es gibt besondere Strecken und Zeiten, zu denen es auf den Straßen eng wird. Staugefahr auf Autobahnen im Südwesten besonders hoch Das kommende Wochenende ist das mit der größten Staugefahr des Sommers, warnt der ADAC. Besonders viel Verkehr erwartet er demnach vor allem Richtung Süden, beispielsweise auf den Autobahnen im Südwesten wie der A81 von Stuttgart nach Singen. Aber natürlich auch auf den Hauptrouten, wie etwa über den Gotthard oder den San Bernadino in der Schweiz, kann es eng werden. Und auch wer über den Brenner will, muss mit Staus rechnen. Baden-Württemberg ADAC rechnet mit heftigstem Wochenende des Sommers Sommerferien in BW: Hier drohen Staus und Bahnprobleme Mit den Sommerferien startet nun auch die Hauptreisezeit. Auf vielen Autobahnen droht Stau und auch bei der Bahn kann es Verspätungen geben. Womit ist in BW zu rechnen? 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Gesperrt ist weiterhin der Arlbergtunnel zwischen Vorarlberg und Tirol, Autofahrer müssen über den Pass fahren, was länger dauert. Der ADAC rät Urlaubern, genügend Zeit einzuplanen und am besten morgens vor 8 Uhr oder abends nach 18 Uhr zu fahren. Bodensee-Airport in Friedrichshafen startet in Hauptsaison Mit dem Start der Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern sowie den schon begonnenen Ferien in der Schweiz und in Österreich erwartet auch der Flughafen in Friedrichshafen den stärksten Urlauber-Andrang des Jahres. Das beliebteste Reiseziel in diesem Jahr sei nach wie vor Mallorca, gefolgt von der Türkei und Kreta, heißt es in einer Mitteilung.