Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) lädt am Samstag in Owingen (Bodenseekreis) zum badischen Landesbauerntag. Mehr als 300 Landwirtinnen und Landwirte werden erwartet. Das Thema in diesem Jahr: "Landwirtschaft und Klima im Wandel".

Sinkende Erzeugerpreise: Stimmung ist angespannt

Extremwetterlagen, Spät-Frostschäden im Obstbau, Insekten-Artenschwund einerseits, eingewanderte Schädlinge andererseits: Wie beeinflusst der Klimawandel den Wandel in der Landwirtschaft? Dieser Frage wollen die Teilnehmenden beim badischen Landesbauerntag auf den Grund gehen.

Außerdem wird in Owingen auch die wirtschaftliche Lage eine Rolle spielen. Die Stimmung der Bäuerinnen und Bauern sei angespannt, unter anderem wegen sinkender Erzeugerpreise vor allem für Schweine- und Geflügelbauern und im Bereich Obst- und Weinanbau, hieß es von Verbands-Präsident Bernhard Bolkart und einem Verbandssprecher im Vorfeld. Viele Landwirtinnen und Landwirte seien gefangen in einer Tretmühle aus Auflagen, sinkenden Preisen und steigenden Kosten.

Peter Hauk und Andreas Jung halten Reden

Als Redner erwartet wird der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende aus Konstanz, Andreas Jung, wird über nachhaltige Landwirtschaft sprechen. Das Einzugsgebiet des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands mit seinen 16.000 Mitgliedern reicht vom Bodensee über Südbaden bis Karlsruhe.