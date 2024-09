Azubis starten in Region Bodensee-Oberschwaben ins neue Lehrjahr

In der Region Bodensee-Oberschwaben starten am Montag Tausende junge Menschen in ihre Ausbildung. Dabei sind Handwerksberufe wieder stärker nachgefragt.

Anfang September beginnt ein neuer Lebensabschnitt für viele junge Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben. Sie beginnen eine neue Ausbildung. Im Handwerk sind in diesem Jahr die Zahlen wieder leicht gestiegen. Dabei stehen laut den Kammern das Lebensmittelhandwerk und klimarelevante Berufe hoch im Kurs. Im Bezirk der Handwerkskammer Ulm hat die Zahl der Azubis um rund 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Besonders Berufe mit Klimarelevanz hätten teils bis zu 11 Prozent zugelegt, teilte die Handwerkskammer mit. Dazu zählen Berufe wie Kfz-Mechatroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Gefragt am Bodensee: Kfz-Mechatroniker und Bäcker Im Gebiet der Handwerkskammer Konstanz fangen fast 1.300 junge Menschen mit ihrer Ausbildung an. Besonders beliebt sei die Lehre zum Kfz-Mechatroniker mit 200 neuen Arbeitsverträgen, aber auch die Zahl der angehenden Bäckerinnen und Bäcker sei im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, so die Kammer. Zahlreiche Unternehmen suchen noch Azubis Wer noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, wird in der Online-Ausbildungsbörse der Handwerkskammer fündig: Noch sind mehr als 450 Stellen frei. Auch die Betriebe der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben melden noch rund 150 offene Azubi-Stellen.