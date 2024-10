Wieder einmal fährt die Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn nur im Zwei-Stunden-Takt. Der Grund: ein technisches Problem am Schiff. Schon bald müssen Autofahrer dauerhaft auf den bisherigen Takt verzichten.

Die Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn fährt in dieser Woche nur im Zwei-Stunden-Takt. Wie die Schweizerische Bodensee Schifffahrt mitteilte, ist nur ein Fährschiff im Einsatz. Für Fußgänger und Radler gibt es stündlich ein Ersatzschiff. Ab November wird das zum Dauerzustand.

Eingeschränkte Fährverbindung bis zum Ende der Woche

Die Fähre "Romanshorn" habe technische Probleme, so ein Sprecher der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt. Deshalb sei nur ein Schiff im Einsatz. Eine Ersatzfähre, um den Ein-Stunden-Takt anbieten zu können, gibt es nicht. Eine deutsche Fähre in Konstanz auszuleihen, sei auch keine Option, die Schiffe könnten im Hafen von Romanshorn nicht andocken. Bis Ende der Woche sollen aber wieder beide Fähren zwischen Friedrichshafen und Romanshorn fahren.

Fähre "Euregia" wird ausgemustert

Der Stunden-Takt ist allerdings nur von kurzer Dauer. Denn von Mitte November bis Mitte März wird der Zwei-Stunden-Takt zur Dauerlösung. Die eigentlich dritte Fähre "Euregia" wird außer Dienst genommen. Aufgrund notwendiger und umfangreicher Investitionen in die Fähre sei ein Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht tragbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). Da die anderen beiden Fähren abwechselnd im Winter gewartet werden, besteht kein Ersatz. Nur für Fußgänger und Fahrradfahrer steht ein Kursschiff weiter bereit.

Durch die geringe Nachfrage in den Wintermonaten lohnt sich nach Angaben der BSB der Betrieb der Fähre nicht mehr. Der Dieselverbrauch sei bei der "Euregia" deutlich höher, zudem gebe es kaum Ersatzteile. Eine umfassende Sanierung des 1996 in Betrieb genommenen Schiffes hätte mehr als 2,5 Millionen Franken gekostet.

Zeit der großen Nachfrage vorbei

Die Gründe für das schwindende Interesse an der Verbindung liege auch in veränderten Rahmenbedingungen. In der Schweiz sei etwa die 28-Tonnen Gewichtsbegrenzung bei Lastwagen weggefallen. In Österreich ist das System der Ökopunkte ausgelaufen. Dies sollte die Abgasbelastung für die Umwelt reduzieren. Ein weiterer Grund, so die BSB, ist der Ausbau der Autobahnen in Richtung Bodensee.