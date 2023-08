So wirkt sich der Regen auf Landwirtschaft und Natur aus

Der Regen der vergangenen Tage tut der Natur in der Region Bodensee-Oberschwaben laut Meteorologen gut. Manchen Landwirten bereitet er allerdings Sorgen.

Das aktuell nasse Sommerwetter hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Getreidebauern sind aktuell besorgt. Im Juli und August ist Erntezeit und die Felder sind nass. Das habe zur Folge, dass das Getreide verpilzt oder sich Keime bilden, sagt Anton Groberger vom Landwirtschaftsamt Bodenseekreis.

Wald und Bodensee brauchen mehr Regen

Gut sei der Regen aber für Mais, Gräser und Zuckerrüben. Auch der Wald giert nach Wasser. Die Waldbrandgefahr habe sich etwas entspannt, aber schon in fünf Zentimetern Tiefe sei der Boden trocken, heißt es vom Kreisforstamt in Biberach. Viele Bäume und Pflanzen haben nach wie vor Trockenstress. Auch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg betont, dass der derzeitige Bodenseepegel vor Konstanz mit 3,41 Metern für den Sommer zu niedrig ist. Weiterer Regen sei also wichtig.

Es bleibt wolkig und es bleibt nass: Regen dominiert in den kommenden Tagen die Wetterwoche in Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Bulling

Es regnet weiter in Baden-Württemberg

Und tatsächlich soll es weiter regnen. Am Donnerstag bleibt es im Süden Baden-Württembergs noch meist trocken. Bereits am Freitag wird es aber wieder wechselhaft: Schauer, Gewitter und zwischendurch Sonne wechseln sich ab. Es wird am Freitag nach bis zu 23 Grad am Donnerstag auch wieder etwas kühler.