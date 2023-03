Kunstmuseum Ravensburg zeigt Werke von Geta Brătescu

per Mail teilen

Die Künstlerin Geta Brătescu gilt als eine der herausragendsten Avantgardistinnen Osteuropas. Nun ist erstmals in Süddeutschland ihr facettenreiches Werk zu sehen – im Kunstmuseum Ravensburg.

Das Kunstmuseum Ravensburg stellt zum ersten Mal in Süddeutschland Werke der 2018 verstorbenen rumänischen Künstlerin Geta Brătescu aus. Sie gilt mittlerweile als eine der herausragendsten Avantgardistinnen Osteuropas, hat aber erst spät in ihrem Leben internationalen Ruhm erfahren.

Freie Kunst in einer unfreien Umgebung

Unter dem Titel "Geta Brătescu. Drawing as a Dance" präsentiert das Kunstmuseum Ravensburg bis Ende Juni zahlreiche Werke der rumänischen Künstlerin. Diese hat ein experimentelles, spielerisches Werk geschaffen und das dort, wo es scheinbar nicht möglich ist - hinter dem Eisernen Vorhang. Umgeben von einem kommunistischen Überwachungsstaat, in der Zeit unter anderem des berüchtigten rumänischen Diktators Ceaușescu, hatte sich Geta Brătescu einen Schutzraum geschaffen: Ihr Atelier sei viel mehr als ein Arbeitsort gewesen, so Ute Stuffer, die Direktorin des Kunstmuseums Ravensburg.

"Eine Zone der Freiheit, ein Kraftzentrum, weit mehr als Produktionsort. Es war auch die Idee eines Raumes, den man in sich trägt, der frei ist von politischen und sozialen Einflüssen, ein Raum, in dem alles möglich ist."

Frei und unorthodox, fern von offizieller Staatskunst - das ist das Werk von Geta Brătescu. Sie experimentierte mit Film, Fotografie, Skulptur, Papierarbeiten, Collagen und immer wieder Zeichnungen. Sie sind der rote Faden in ihrem bunten Werk. Das Zeichnen habe Geta Brătescu als einen physischen Akt verstanden, der sich in Raum und Zeit entwickelt ähnlich einem Tanz, so Museumsdirektorin Ute Stuffer.

Zeichnen verstand Geta Brătescu als eine Art Tanz. Die Hand schöpft die Bandbreite der Bewegungen aus. The Estate of Geta Brătescu/Stefan Sava

Späte Anerkennung für Brătescu

Als junge Frau studierte Geta Brătescu nach dem 2. Weltkrieg Kunst in Bukarest. Doch sie wurde 1948 von den Kommunisten vom Studium ausgeschlossen wegen ihrer bürgerlichen Herkunft aus einer Apothekerfamilie. In der Folge arbeitete sie als Illustratorin und Designerin. 20 Jahre später konnte sie ihr Studium wieder aufnehmen. In der schwierigen politischen Zeit seien viele Werke der Allround-Künstlerin aber doch oft im Verborgenen geblieben und nicht ausgestellt worden, erzählt Museumsdirektorin Ute Stuffer.

Noch bis Ende Juni ist die Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg zu sehen. The Estate of Geta Brtescu/Wynrich Zlomke

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs änderte sich ihr Werk nicht. Sie arbeitete weiter, oft in Serien. Ihre Motive blieben der Vogel, die Maske und das Porträt. Erst im hohen Alter erfuhr Geta Brătescu dann schließlich die Anerkennung für ihr Schaffen. Im Alter von mehr als 90 Jahren wurde sie zu den wichtigsten Kunstereignissen eingeladen: 2017 auf die Biennale in Venedig und auf die Documenta. Ein Jahr zuvor hatte sie die erste umfassende Musemsretrospektive außerhalb Rumäniens in der Hamburger Kunsthalle.