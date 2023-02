Das Forum Würth in Rorschach (Kanton St. Gallen) feiert sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist seit Dienstag die Jubiläums-Ausstellung "Wasser, Wolken, Wind" zu sehen.

Zum Jubiläum zeigt das Forum Würth in Rorschach eine Ausstellung, die sich mit den Elementar- und Wetterphänomenen beschäftigt. Unter dem Motto "Wasser, Wolken, Wind" werden 70 Gemälde und Skulpturen aus der großen, 19.000 Werke umfassenden, Sammlung Würth zu sehen sein.

Wasser, Wolken und Wind gehören zum Alltag. Sie bestimmen unser Klima und sind am Bodensee besonders eindrücklich erlebbar. Oft sind sie auch Thema in der Kunst, wie die Ausstellung im Forum Würth direkt am Bodenseeufer in Rorschach zeigt.

Auseinandersetzung mit den Elementen

Werke von Künstlern wie Christo, Anselm Kiefer, Gerhard Richter und Emil Nolde sind zu sehen. Darunter auch solche, die das Wasser als Ursprung des Lebens thematisieren. Sie zeigen aber auch Küsten und Flusslandschaften ab dem 19. Jahrhundert sowie Gegenwartskunst etwa mit submarinen Welten.

Am Bodenseeufer sind die Wetterphänomene besonders zu spüren - sie widergespiegeln sich in der Ausstellung. Die 70 Kunstwerke laden zur Auseinandersetzung mit den Elementen ein. Das Forum Würth Rorschach mit Skulpturengarten direkt am Bodensee.