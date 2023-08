Apfelernte der Hauptsorten beginnt am Bodensee und in Oberschwaben

In der Region Bodensee-Oberschwaben hat bei den ersten Obstanbau-Betrieben die Apfelernte der Hauptsorten begonnen. Der Regen habe dem Obst noch einmal gut getan, hieß es.

Die Haupt-Apfelernte ist in der Region Bodensee-Oberschwaben gestartet. Mehrere Obstanbau-Betriebe haben bereits in dieser Woche mit dem Pflücken begonnen, andere starten in der kommenden Woche. Die Obstanbauer erwarten teilweise einen etwas geringeren Ertrag als im Vorjahr. Insgesamt aber sehe die Ernte gut aus, heißt es etwa vom Obsthof Brugger in Oberteuringen (Bodenseekreis) und dem Obsthof Hertle in Stockach (Kreis Konstanz).

Hitze macht Äpfeln in Oberschwaben und am Bodensee teils zu schaffen

Wie die Ernte ausfällt, kann laut Landwirten in der Region Bodensee-Oberschwaben regional unterschiedlich sein. Die Verantwortlichen des Obsthofs Rauch in Überlingen (Bodenseekreis) gehen von einer nicht so guten Ernte aus. Unter anderem habe hier Hagel den Äpfeln zugesetzt. Auch die Hitze sei für die Äpfel teils problematisch gewesen. Laut dem Kompetenzzentrum Obstbau Bavensdorf führte sie mitunter zu Sonnenbrandschäden und Schädlingsbefall. Vom Regen der vergangenen Tage hingeben haben die Äpfel nach Ansicht der Landwirte profitiert.

In der kommenden Woche lädt die Vertriebsgesellschaft Obst vom Bodensee zur offiziellen Ernteschätzung. Als Gast ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geladen.