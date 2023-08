Obst und Gemüse werden in zahlreichen Hofläden in der Region Bodensee-Oberschwaben angeboten. Doch manche Kunden bedienen sich, ohne zu zahlen. Das ärgert die betroffenen Landwirte.

Aufgebrochene Kassen, nicht bezahlte Ware - ein Dauerthema in Hofläden in der Region Bodensee-Oberschwaben. Die Landwirte haben verschiedene Wege gefunden, damit umzugehen. Denn wenn der Beutel Äpfel fehlt, aber nicht bezahlt wurde, sei das sehr schade, sagt Dieter Mainberger vom Kreisbauernverband in Tettnang am Bodensee. Die Preise in den Hofläden seien fair für den Aufwand der Landwirte. Das sollten Kundinnen und Kunden wertschätzen.

Viele Landwirte im Bodenseekreis hätten von offenen Kassen bereits auf Automaten umgestellt, da diese nicht so leicht zu betrügen seien, heißt es vom Bauernverband.

Kameras schrecken Diebe ab

Einen anderen Weg der Warensicherung hat beispielsweise Landwirt Klaus Oberhofer aus Bad Waldsee im Kreis Ravensburg gefunden: Er hat vor ein paar Monaten eine Kamera in seinen Hofladen gehängt. Seither habe er keine Probleme mit nicht bezahlter Ware mehr erlebt. Die meisten Kunden seien sowieso ehrlich, so seine Einschätzung. Darum wolle er das Vertrauen auch nicht verlieren und weiterhin seinen Hofladen betreiben.

Auch im Kreis Konstanz gebe es immer wieder Fälle von Diebstahl oder aufgebrochenen Kassen in Hofläden, so die Polizei. Die Täter könnten nach einer Anzeige regelmäßig ermittelt werden.

Umsonst Obst ernten mit dem "gelben Band"

Ganz legal umsonst darf Obst mitgenommen werden, wenn ein Baum ein "gelbes Band" trägt. So etwa im Kreis Ravensburg. Alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Obstbäumen und Sträuchern, die mit der Ernte nicht hinterherkommen, werden eingeladen, diese mit einem gelben Band am Stamm zu markieren. Damit wird laut Landratsamt zum Ausdruck gebracht, dass das Obst kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden darf.

Das Abernten auf dem fremden Grundstück erfolgt auf eigene Gefahr. Der Baum oder Strauch darf dabei weder Schaden nehmen, noch darf das Grundstück verschmutzt werden.