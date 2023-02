Angehende Diakonin will Miss Deutschland werden

per Mail teilen

Kira Geiss aus Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) besucht die Missionsschule und möchte Diakonin werden. Doch derzeit hat etwas anderes Priorität: Sie steht im Viertelfinale für die Wahl zur Miss Deutschland.

Kira Geiss hat nach der Schule eine Ausbildung für visuelles Marketing gemacht. Zum Glauben und zur Kirche hat sie erst durch eine Krise gefunden. Nun besucht sie die evangelische Missionsschule in Unterweissach im Rems-Murr-Kreis und möchte Diakonin werden. Gleichzeitig hat sie sich aber auch zur Wahl der Miss Deutschland beworben und steht dort bereits im Halbfinale. Im Landesschau-Studio erzählt Kira Geiss, wie es zu ihrem Berufswunsch kam. Und sie spricht davon, was ihr wichtig ist, sollte sie Miss Deutschland werden.

Für die 20-jährige Kira Geiss ist die Wahl zur Miss Germany nur ein Hobby. Ihr Glaube und ihre Ausbildung am theologischen Seminar sind ihr wirkliches Anliegen. Doch sollte sie die Wahl zur Miss Deutschland Anfang März im Europa-Park in Rust gewinnen, hat sie eine Botschaft. Sie will sich auch als Miss Deutschland für die Belange junger Menschen einsetzen und ihnen Halt geben.