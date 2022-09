Bau am Franziskanerinnen-Kloster Reute beginnt

per Mail teilen

Im Franziskanerinnen-Kloster Reute bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) wird der Grundstein für eine neue Aussegnungshalle gelegt. Der gesamte Klosterberg soll bis 2027 neu strukturiert werden.

Das Kloster Reute will nachhaltiger und gleichzeitig attraktiver für Besucherinnen und Besucher werden. Vieles wird also neu angelegt in den kommenden Jahren, zum Beispiel ein Platz für Pilger oder ein Kloster-Café.

SWR-Reporterin Verena Katschker über das Bauprojekt am Klosterberg Reute:

Das Ziel: bezahlbar und energiesparend

Bestehende Gebäude sollen mit Blick auf den Klimaschutz saniert werden, zunächst das historische Klostergebäude. Auch Wohnungen sollen auf Flächen des Klosters entstehen. Es soll bezahlbar sein und energiesparend gebaut werden, so die Projektverantwortlichen. Später sollen ältere Menschen, aber auch Familien mit Kindern dort wohnen, heißt es.

Der Garten des Kloster Reute bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) SWR Thomiczek

Bauprojekt am Klosterberg soll bis 2027 dauern

Die Grundsteinlegung für die neue Aussegnungshalle auf dem Klosterfriedhof am Mittwoch ist gleichzeitig der Start des gesamten Bauprojekts. Es soll 2027 abgeschlossen sein. Zu den Feierlichkeiten wird unter anderem der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst erwartet. Wie viel das Projekt Klosterberg kosten soll, teilten die Franziskanerinnen nicht mit.