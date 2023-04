In Konstanz wird der historische Hecker-Zug nachgestellt

Sie wollten Freiheit und Demokratie: die badischen Revolutionäre von 1848/49. In Konstanz wird in diesem Jahr gleich mehrfach an die Ereignisse vor 175 Jahren erinnert.

Vor 175 Jahren sorgte die Badische Revolution für Unruhe im Südwesten. Die Revolutionäre gingen auf die Barrikaden und wollten neue Rechte erkämpfen. Sie waren die Pioniere unserer modernen Demokratie. Die Stadt Konstanz war Startpunkt des Hecker-Zuges, dieser wird am Donnerstag in Teilen nachgestellt, zudem gibt es ab Mitte Mai in Konstanz eine Sonderausstellung zu sehen.

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat mit dem Konstanzer Historiker Tobias Engelsing über Friedrich Hecker und den Hecker-Zug gesprochen.

Friedrich Hecker wollte von Konstanz aus die Regierung stürzen

Einer der Beteiligten der Badischen Revolution in der Region Bodensee-Oberschwaben war der badische Abgeordnete Friedrich Hecker. Hecker startete am 13. April 1848 den Hecker-Zug von Konstanz in Richtung Karlsruhe, mit zunächst 53 Gefolgsleuten aus Konstanz und Umgebung. Sie wollten die Ziele der Märzrevolution durchsetzen und in Karlsruhe den Großherzog stürzen. Der Hecker-Aufstand war laut der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg der erste große Aufstand der Badischen Revolution.

Der Aufstand scheiterte nach wenigen Tagen

Hecker hoffte, dass sich ihnen auf dem Weg in Richtung Karlsruhe viele Aufständische anschließen würden. Aber nur sieben Tage später, am 20. April 1848, wurde der Hecker-Zug bei Kandern militärisch zerschlagen. Hecker flüchtete in die Schweiz und emigrierte in die USA. Trotz des Scheiterns und der Flucht wurde Friedrich Hecker zum Symbol des südwestdeutschen Traums von der Freiheit.

Da das Militär den Weg nach Norden abschnitt, nahmen die Beteiligten des Hecker-Zuges diese südlichere Route. Pressestelle Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Warum Konstanz?

Konstanz erschien Friedrich Hecker 1848 als guter Ausgangspunkt für seinen Freischarenzug. Zum einen war in Konstanz kein Militär stationiert, zum anderen galt Konstanz als liberal. Seit den 1830er-Jahren war Konstanz im Bodenseeraum ein publizistischer Brennpunkt der deutschen Demokratiebewegung. Republikanische Schriften erschienen sowohl in der benachbarten Schweiz als auch in Konstanz. In Konstanz gab etwa der Journalist Josef Fickler die radikaldemokratische Zeitung "Seeblätter" heraus

Was war 1848/49 los? Antworten liefert die SWR-Dokumentation über die Badische Revolution "Die Geschichte des Südwestens" vom 12. März 2022:

Kapitel auswählen Die Französische Revolution erreicht den Südwesten (00:00 min) Napoleon Bonaparte prägt das Land (05:39 min) Konstitutionelle Monarchie in Baden: Mitbestimmung und Zensur (11:44 min) Die politische Opposition und das Hambacher Fest (16:47 min) Die Paulskirche in Frankfurt und die Badische Revolution (21:22 min)

Historischer Hecker-Zug wird am Donnerstag in Teilen nachgestellt

Im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums der Badischen Revolution gibt es in Konstanz in diesem Jahr gleich mehrere Veranstaltungen. Am Donnerstag wird der historische Hecker-Zug von Mitgliedern der Hecker-Gruppe Klettgau-Riedern und des Schwarzwaldvereins Konstanz in Teilen nachgestellt. Der Hecker-Zug startet um 10 Uhr am Konstanzer Hafen mit einem Kanonen-Böllerschuss. Anschließend wandern die Teilnehmer als original gekleidete Revolutionäre auf historischer Route von Konstanz nach Allensbach.

Ausstellung im Konstanzer Rosgartenmuseum

Zudem wird es ab dem 17. Mai eine Sonderausstellung im Rosgartenmuseum in Konstanz geben. Unter dem Titel "Jetzt machen wir Republik! Die Revolution von 1848/49 in Baden" wird an die Epoche erinnert. Gezeigt werden laut Museum unter anderem seltene Relikte der Revolutionszeit, Schätze des badischen Hofs, Porträts, frühe Fotografien und Erinnerungsstücke aus den Nachlässen der prominenten Köpfe der Revolution. Ein grenzüberschreitendes Rahmenprogramm wird auch in den Nachbarkantonen der Schweiz stattfinden.