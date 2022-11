Sonderausstellung zu 100 Jahre Dornier Wal

per Mail teilen

Vor 100 Jahren hat das Flugboot Dornier Wal zum ersten Mal abgehoben. Das Friedrichshafener Dornier Museum zeigt aus diesem Anlass eine Sonderausstellung.

Am 6.11.1922 startete die Dornier Wal aus Friedrichshafen zu ihrem Jungfernflug im italienischen Dornier-Werk in Marina di Pisa. Es war der Beginn der Erfolgsgeschichte des Friedrichshafener Flugzeugbauers Claude Dornier. Im Dornier Museum ist ab kommenden Donnerstag eine Sonderausstellung zur Geschichte des Flugbootes zu sehen.

Weltumrundungen und Polarflüge

Das Flugboot sorgte für zahlreiche Rekorde in der Fluggeschichte mit Pionieren der Luftfahrt. Wolfgang von Gronau flog mit einer Dornier Wal um die Welt. Der Polarforscher und Abenteurer Roald Amundsen landete mit der Dornier Wal am Nordpol. Mehr als 300 Flugzeuge dieser Art wurden unter deutscher Lizenz in Russland, Japan und Spanien gebaut. Für die damalige Zeit eine enorme Menge.

DIe Ankunft nach der Weltumrundung von Wolfgang von Gronau. Airbus Corporate Heritage

"Game Changer" für Dornier

Vor allem durch seine Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erlangte die Dornier Wal ihren legendäre Ruf. Und so sorgte das Flugboot dafür, dass Dornier zu einem international bekannten Unternehmen wurde. Im Dornier Museum in Friedrichshafen ist ab kommenden Donnerstag eine Jubiläumsausstellung zu sehen. Titel der Ausstellung: Game Changer.