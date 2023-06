per Mail teilen

Während die einen noch diskutieren, machen andere einfach - und nehmen die Wärmewende selbst in die Hand. Das beudetet: Rohre verlegen und möglichst viele Haushalte von der Fernwärme überzeugen. Das klappt noch nicht wie erhofft am Hochrhein. Aber die Gemeinden dort haben viel vor mit der Fernwärme. Sie wollen ein regelrechtes Netz schaffen und sich so unabhängiger machen.