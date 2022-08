Drehbuchautor und Schriftsteller Felix Huby mit 83 Jahren gestorben

per Mail teilen

Er erfand die "Tatort"-Kommissare Bienzle und Palu und war einer der bekanntesten deutschen Drehbuchautoren. Jetzt ist Felix Huby im Alter von 83 Jahren gestorben.

Er hat den Tatort-Kommissaren Schimanski, Palu und Bienzle Leben eingehaucht. Jetzt ist Felix Huby tot. Der Drehbuchautor, Fernsehserienschreiber und Schriftsteller ist am Freitag mit 83 Jahren in Berlin gestorben. Das meldet die Stuttgarter Zeitung. Huby war seit längerem an Krebs erkrankt gewesen, zuletzt ging es ihm aber besser.

Felix Huby wurde am 21. Dezember 1938 als Eberhard Hungerbühler in Dettenhausen bei Tübingen geboren. Nachdem er das Gymnasium ohne Abitur verlassen hatte, wurde er nach einem Volontariat Redakteur bei der "Schwäbischen Donau-Zeitung". Danach wurde er Chefredakteur bei der Warentestzeitschrift DM und später bei der Zeitschrift "X-Magazin". Von 1972 bis 1979 war er Korrespondent des "Spiegel" für Baden-Württemberg und berichtete auch über die RAF-Prozesse in Stuttgart.

Legendäres Interview mit Ministerpräsident Hans Filbinger

1978 interviewte er Baden-Württembergs damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger (CDU). Es wurde ein legendäres Interview, denn Filbinger hatte als Nazi-Richter Todesurteile gesprochen. Im stundenlangen Gespräch mit Huby äußerte Filbinger den inzwischen historischen Satz "Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein." Huby war schockiert:

"Ich war so fertig danach, wie ich gemerkt habe, dass dieser Mann so beharrlich auf diesem Standpunkt bleibt, dass er damals einfach im Recht war. Das ist auch heute noch, wenn ich mich damit beschäftige, eine ganz furchtbare Geschichte."

Filbinger musste zurücktreten. Huby gab wenig später den Journalismus auf.

Vom Journalisten zum Autor

Mit 40 Jahren wurde Huby Romanautor. Das Buch "Der Atomkrieg in Weihersbronn" wurde ein Erfolg und Huby ein gefragter Vielschreiber - vor allem fürs Fernsehen. Er erfand die "Tatort"-Kommissare Palu für den Saarländischen und Bienzle für den Süddeutschen Rundfunk. Huby schrieb Serie nach Serie: von "Oh Gott, Herr Pfarrer" bis "Ein Bayer auf Rügen".

Bisweilen Spott der Kritiker

Kritiker spotteten bisweilen, Huby habe eine Schreibfabrik im Keller. Er produziere einfache Fließband-Unterhaltung. Doch Huby focht das nie an. Ihm mache das Schreiben einfach Spaß. Er schreibe, wie er lese: Um zu erfahren, wie es weitergeht. Viele seiner Drehbücher, Theater und Hörspiele sind preisgekrönt.

"Sobald die Figuren da sind, geh ich oft an den Schreibtisch, um zu erfahren, was die machen. Die entwickeln so ein eigenes Leben und ich muss es nur noch aufschreiben."

Auszeichnungen und Ehrungen

Huby war Träger des Robert-Geisendörfer-Preises, des Berliner Krimipreises und des Ehren-Glauser. Im April 2007 erhielt er in Wien die "Goldene Romy" für das beste Drehbuch des Jahres 2006 - ein österreichischer Preis, der in etwa der "Goldenen Kamera" in Deutschland entspricht. Ausgezeichnet wurde der Tatort "Bienzle und der Tote im Weinberg".

Unerwarteter Ärger um Theaterstück

Zeitlebens schrieb Huby auch Theaterstücke, eines davon erzählte die Geschichte seines Heimatdorfs Dettenhausen im Schönbuch. Kurioserweise war der kleine Ort im Kreis Tübingen danach jahrelang zerstritten. Huby hatte im Stück nämlich erkennbar die Geschichten mehrerer Dettenhäuser Familien verarbeitet. Einige fühlten sich verunglimpft. Das Stück wurde abgesagt. Huby kehrte seiner Heimatgemeinde den Rücken. Jahrelang herrschte Funkstille. Erst 15 Jahre später kam das Stück zur Aufführung. Und erst 2018, zu Hubys 80. Geburtstag, war das Zerwürfnis endgültig vergessen: Dettenhausen machte Huby zum Ehrenbürger.

Außerdem bekam er den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg "als herausragender Schriftsteller und Fernsehautor" von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) überreicht.

"Für mich war es immer ein Traum, Schriftsteller zu werden. Ich hab schon meine Freizeit zum Teil damit verbracht kleine Stücke zu schreiben, als ich noch ein Kind war."

Schriftsteller bis zuletzt

Auf Fernsehen hatte Huby zwar irgendwann keine Lust mehr, Theaterstücke und Romane schrieb er aber bis zuletzt - darunter einen autobiografischen Dreiteiler. Huby wohnte die letzten 30 Jahre seines Lebens mit seiner Frau in Berlin. Er hat zwei erwachsene Söhne. Jetzt ist er in Berlin gestorben. Als leidenschaftlicher Schriftsteller - bis zuletzt.