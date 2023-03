Zum Wochenstart bleibt uns das Sturmtief noch erspart, doch in der Wochenmitte wird es dann auch im Südwesten "turbulent und nasser", so SWR-Wetterexperte Donald Bäcker. Doch auch der Montag ist eine trübe Angelegenheit. In ganz Baden-Württemberg kann es Schnee und Schneeregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad.