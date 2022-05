Nach heftigen Unwettern: Entwarnung für das Wochenende in BW

In den vergangenen Tagen gab es in Baden-Württemberg teilweise heftige Gewitter. Am Samstag und Sonntag stabilisiert sich das Wetter. Das ist aber nur eine kurze Verschnaufspause.

Nach den heftigen Unwettern in Teilen Deutschlands und Baden-Württembergs sind Hagel, Blitz und Donner für den Rest des Wochenendes nun erstmal vorbei. "In die Bresche springt das neue Hoch 'Zeus', das aber nicht mit Blitzen um sich wirft", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Allerdings könnte es am Montag schon wieder ungemütlich werden.

Hoch "Zeus" bringt kühle Atlantik-Luft

Bevor es so weit ist, können sich die Menschen im Land aber erst einmal auf ein ruhiges Wochenende einstellen. Denn das Hoch "Zeus" bringt kühle Luft vom Atlantik und vertreibt die Schwüle. Meist gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Vom Bodensee bis ins Allgäu sind die Wolken teils dichter. Es bleibt aber überall trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad im Allgäu und 26 Grad am Kaiserstuhl.



In der Nacht auf Sonntag bleibt es weiter leicht bewölkt oder klar, die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 13 und 5 Grad. Am Sonntag wird es dann vielfach heiter bis wolkig, teilweise zeigt sich auch länger die Sonne. Lediglich in den Alpen und im Schwarzwald könne vereinzelt noch etwas Niederschlag herunterkommen, heißt es vom DWD.

Am Samstag bis zu 27 Grad in Baden-Württemberg

Ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen wird es aber auch nicht mehr. Die Temperaturen liegen in der Nordhälfte Baden-Württembergs zwischen 16 und 24 Grad, im Rest des Landes zwischen 22 und 27 Grad.

Zum Wochenbeginn wird es dann wieder wechselhafter. "Am Montag droht mit dem nächsten Gewittertief neues Ungemach", erklärte der Meteorologe des DWD. Dabei schlagen die Gewitterparameter wieder deutlich an, allerdings nicht so stark wie vergangenen Donnerstag und Freitag, als es in ganz Deutschland teilweise extreme Unwetter gegeben hatte.

In der Gemeine Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) waren die Menschen auch noch am Freitag mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Trotzdem erwartet der DWD abermals im Westen und Südwesten Deutschlands lokale Unwetter mit größerem Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen. Auch erneute Tornados seien nicht völlig ausgeschlossen. In Baden-Württemberg wird es wieder sehr schwül und unbeständig mit Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 21 und 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter laut DWD nach Nordosten ab, und die Unwetterlage beruhigt sich wieder.