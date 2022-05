Heftige Gewitter und lokale Unwetter in BW möglich

In manchen Regionen in Baden-Württemberg könnte es am Donnerstag zu heftigen Gewittern kommen. Lokal besteht sogar Unwettergefahr durch Platzregen, Hagel und Sturmböen. Allerdings sind diese örtlich sehr begrenzt, so dass es in den meisten Regionen des Landes trocken und sonnig bleiben wird. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 32 Grad am Hochrhein. Am Freitag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen, es wird aber immer schwüler, so dass es örtlich zu weiteren Gewittern kommen kann. Allerdings dürfte Baden-Württemberg verhältnismäßig noch glimpflich davonkommen. In nördlicheren Bundesländern, gerade in Rheinland-Pfalz, sind für Donnerstag und Freitag heftige Unwetter mit großen Hagelkörnern und vielleicht sogar einem Tornado vorhergesagt.