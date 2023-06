Über ein halbes Jahr ist es her, dass der mutmaßliche "Reichsbürger" Heinrich XIII. Prinz Reuß festgenommen wurde. Nun gab es wieder Durchsuchungen in der Szene - auch in BW.

Nach einer Großrazzia gegen eine "Reichsbürger"-Gruppe im vergangenen Dezember haben Ermittler erneut Wohnungen von Beschuldigten durchsucht. Betroffen waren am Dienstag vier Männer aus Baden-Württemberg und eine Person aus Niedersachsen, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Mittwochabend sagte. "In allen fünf Fällen geht es um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung", erklärte sie. Demnach stand der Einsatz im Zusammenhang mit einer Großrazzia, die sich unter anderem gegen den Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß als mutmaßlichen Rädelsführer gerichtet hatte. Festnahmen blieben in Baden-Württemberg aus Zuerst hatte der "Spiegel" über die Durchsuchungen berichtet. Laut dem Nachrichtenmagazin waren Ermittler in Aldingen (Kreis Tuttlingen), Empfingen (Kreis Freudenstadt), St. Johann (Kreis Reutlingen), Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) und Tübingen sowie im niedersächsischen Hameln im Einsatz. Es sei niemand festgenommen worden. Was sind "Reichsbürger"? Sogenannte "Reichsbürger" oder auch "Selbstverwalter" sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als "GmbH". Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten oder Abgaben und Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" für das Jahr 2021 auf rund 21.000. Im Land gehören dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" laut Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2021 etwa 3.800 Personen an. Zehn Prozent von ihnen gelten als gewaltbereit. Analog zu Rechtsextremisten habe das Milieu eine hohe Affinität für Schusswaffen, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Seit Beginn der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen steigt die Zahl der "Reichsbürger" im Land laut Verfassungsschutz merklich. 2019 rechnete der Verfassungsschutz noch mit 3.200, 2020 mit 3.300 "Reichsbürgern". Wegen der Waffenaffinität und des Gewaltpotenzials in der Szene schätzt das Landesamt die Bedrohung, die von den sogenannten "Reichsbürgern" ausgeht, als hoch ein. Die Waffenbehörden wurden laut baden-württembergischen Innenministerium angewiesen, "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" keine waffenrechtlichen Erlaubnisse zu erteilen und bereits erteilte, soweit es geht, zurückzunehmen. Zum 1.2.2022 besaßen den Angaben zufolge 14 "Reichsbürger" und 9 Extremisten eine erlaubnispflichtige Waffe. Seit 2017 wurde die Erlaubnis bei 148 "Reichsbürgern" und Extremisten in Baden-Württemberg zurückgenommen. Im Dezember wurden zahlreiche Waffen sichergestellt Die Bundesanwaltschaft hatte Anfang Dezember vergangenen Jahres mehr als zwei Dutzend Verdächtige in Deutschland, Österreich und Italien festnehmen lassen, darunter frühere Offiziere, Polizeibeamte und eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Weitere Beschuldigte gerieten anschließend ins Visier. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem zahlreiche Waffen sicher. Die Gruppe um den ebenfalls inhaftierten Heinrich XIII. Prinz Reuß soll vorgehabt haben, das politische System in Deutschland mit Waffengewalt zu stürzen und eine neue Regierung zu installieren. Es habe einen militärischen Arm gegeben, der Waffen habe beschaffen sollen. Die Beteiligten hätten auch Tote in Kauf genommen, hieß es.